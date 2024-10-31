В Тосно ударили ножом и ограбили 57-летнюю женщину

Наканнуе вечером, 30 октября около 20 часов 15 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что в городе Тосно, возле дома 11 по улице Боярова, женщине нанесли ножевое ранение в грудь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 30 октября около 14 часов 10 минут неизвестный, применив физическую силу, нанес ножевое ранение 57-летней женщине и отобрал у нее сумку, в которой находились банковские карты и ключи от автомобиля, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию нападавшего.