В Пушкине пенсионерка отдала аферистам 4,6 млн рублей

22 ноября 2023 года, 53-летний петербуржец обратился к полицейским с информацией о том, что в течение пяти дней, с 17 по 22 ноября 2023 года, его 87-летняя мать, проживающая в Пушкине, стала жертвой мошенника.

Злоумышленник, используя хитрость, убедил ее через телефонные разговоры передать курьеру огромную сумму денег, а именно 4 миллиона 585 тысяч 828 рублей, утверждая, что это необходимо для сохранности ее финансовых средств.

После получения этой информации, полиция немедленно приступила к проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления и задержания преступников. Расследование этого инцидента находится в активной стадии, и в настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Мошенничество, особенно такого масштаба, является серьезным преступлением, которое наносит ущерб не только финансовым средствам, но и доверию общества. Поэтому полиция прилагает все усилия для выявления и наказания виновных лиц.

Отмечается, что схемы мошенничества, использующие телефонные разговоры и манипуляции с доверием, становятся все более распространенными и изощренными. Поэтому важно подчеркнуть, что каждый из нас должен быть бдительным и осторожным, особенно при общении по телефону.

Необходимо помнить, что никакие официальные органы не будут требовать от нас передачи денежных средств или конфиденциальной информации через телефонные разговоры. Полиция регулярно проводит информационные кампании, направленные на просвещение общества о таких мошеннических схемах и методах защиты от них.

Будьте бдительны и не стесняйтесь обратиться в полицию, если столкнетесь с подозрительными ситуациями или станете свидетелем преступления.