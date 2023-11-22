В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей

Накануне вечером около 16 часов 20 минут 81-летний пенсионер обратился к полицейским Петроградского района Петербурга с тревожной новостью. Он рассказал о серии звонков от неизвестного человека, который, выдавая себя за представителя безопасности, убедил пенсионера переводить деньги на неизвестные банковские счета.

Этот процесс продолжался с апреля по 18 ноября, и в итоге пенсионер перевел на эти счета целых 10 468 000 рублей.

После получения заявления полиция немедленно приступила к расследованию этого дела и возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия с целью быстрого выявления и задержания злоумышленника. Очевидно, что подобные случаи мошенничества становятся все более распространенными, и важно быть бдительным, особенно когда кто-то звонит нам с неизвестного номера и предлагает предоставить помощь или защиту. В подобных ситуациях необходимо проявлять осторожность и никогда не передавать личную информацию или деньги незнакомым людям. Полиция регулярно информирует о наиболее распространенных мошеннических схемах и призывает граждан быть бдительными. Однако, несмотря на все предупреждения, мошенники постоянно находят новые способы обмана и аферы. Поэтому каждому из нас важно быть осведомленным о таких случаях и уметь защитить себя от подобных преступлений. В данном конкретном случае, полиция прилагает все усилия для решения проблемы и задержания злоумышленника. Надеемся, что виновник будет скоро пойман и привлечен к ответственности за свои действия. Важно, чтобы подобные случаи служили нам уроком и напоминали о необходимости быть бдительными и осторожными в нашей современной цифровой эпохе.