ента новостей

16:18
Израиль и ХАМАС договорились о прорывном соглашении об освобождении заложников и четырехдневном перемирии
16:06
Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией
15:58
В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок
15:41
Трех мужчин задержали за стрельбу из ружья в Приморском районе
15:31
В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей
15:21
В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь
14:59
В Красносельском районе задержали двоих мигрантов ограбивших пенсионерку
11:44
День открытия ладожской ледовой Дороги Жизни
11:25
В «Колизее» покажут спектакль-фламенко «Фрида»
10:52
В Гатчине обнаружили пожилого мужчину с простреленной головой
10:43
Пожилой житель Петроградки перевел мошенникам почти 10,5 млн рублей
10:18
В Кировском районе 6-летняя девочка со 2-го этажа
09:54
Петербургские красавицы наполнили игрушками «Коробку храбрости»
20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
20:12
Движение на трассе «Скандинавия» в Ленобласти перекроют 9 раз
18:43
Волейбольная «Ленинградка» в пяти партиях проиграла клубу «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче Кубка России
18:27
СКА обыграл ЦСКА в напряжённом матче, автором победной шайбы стал Чивилёв
15:52
Выставка «Царские куклы»
15:49
В Петроградском районе проверили качество ремонта рентген-кабинета в детском отделении поликлиники № 30
15:29
Обе петербургские команды в ВХЛ в воскресенье одержали крупные победы: «СКА-Нева» разгромила «Торос» (6:2), а «Динамо» одолело «Челны» (5:1)
15:16
В Корабелке стартовала Неделя науки
15:04
В Псковской области задержаны двое подозреваемых в краже автомобиля в Выборгском районе Петербурга
14:30
В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Мерседес Бенц GLE 350»
14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
14:09
В деревне Гостилицы 28-летний злоумышленник ограбил пожилую женщину
14:01
В Красногвардейском районе «Газель» сбила 15-летнего подростка на самокате
13:15
Встреча председателя петербургского парламента с победителями грантовых конкурсов Росмолодёжь
13:11
День работника налоговых органов Российской Федерации
13:07
В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти владельца квартиры
12:59
Полиция Петербурга расследует смерть 63-летней женщины в доме на улице Коллонтай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей

В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей

0
92
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают афериста, обманувшего пенсионера в Петроградском районе

Накануне вечером около 16 часов 20 минут 81-летний пенсионер обратился к полицейским Петроградского района Петербурга с тревожной новостью. Он рассказал о серии звонков от неизвестного человека, который, выдавая себя за представителя безопасности, убедил пенсионера переводить деньги на неизвестные банковские счета.

Этот процесс продолжался с апреля по 18 ноября, и в итоге пенсионер перевел на эти счета целых 10 468 000 рублей.

После получения заявления полиция немедленно приступила к расследованию этого дела и возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия с целью быстрого выявления и задержания злоумышленника. Очевидно, что подобные случаи мошенничества становятся все более распространенными, и важно быть бдительным, особенно когда кто-то звонит нам с неизвестного номера и предлагает предоставить помощь или защиту. В подобных ситуациях необходимо проявлять осторожность и никогда не передавать личную информацию или деньги незнакомым людям. Полиция регулярно информирует о наиболее распространенных мошеннических схемах и призывает граждан быть бдительными. Однако, несмотря на все предупреждения, мошенники постоянно находят новые способы обмана и аферы. Поэтому каждому из нас важно быть осведомленным о таких случаях и уметь защитить себя от подобных преступлений. В данном конкретном случае, полиция прилагает все усилия для решения проблемы и задержания злоумышленника. Надеемся, что виновник будет скоро пойман и привлечен к ответственности за свои действия. Важно, чтобы подобные случаи служили нам уроком и напоминали о необходимости быть бдительными и осторожными в нашей современной цифровой эпохе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-07-2023, 12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
1-02-2023, 13:08
В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей
7-11-2023, 11:48
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей
19-01-2021, 11:04
В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей
23-06-2022, 20:05
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей
25-07-2023, 13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
198
Вчера, 20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
0
97
Вчера, 14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
0
89
Вчера, 14:01
В Красногвардейском районе «Газель» сбила 15-летнего подростка на самокате
0
199
18-11-2023, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
Наверх