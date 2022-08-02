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Питерец.ру » Происшествия » В Тосно пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей

В Тосно пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка из Тосно отдала дропу-курьеру полтора миллиона после звонка мошенника

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 91-летняя жительница города Тосно. Пенсионерка сообщила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о ДТП с жертвами, виновником которой, якобы, стал сын пожилой женщины. Телефонный собеседник рассказал про уголовную ответственность, а также о том, что её можно избежать. Своё влияние он оценил в 1,6 млн рублей. Эту сумму следовало передать курьеру. Посредник действительно вскоре пришёл к пожилой женщине. Она передала ему оговоренную по телефону сумму. После его ухода пенсионерка поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество
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