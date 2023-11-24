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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержана подозреваемая в «телефонном» мошенничестве

В Невском районе задержана подозреваемая в «телефонном» мошенничестве

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемую в «телефонном» мошенничестве

15 ноября 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении нее. Она сообщила, что в период с 7 по 10 ноября неизвестная женщина многократно звонила ей по телефону. Под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, злоумышленница уговорила пожилую женщину перевести свои сбережения на счет, который, как она утверждала, является "безопасным". Однако 9 ноября, используя аналогичную схему, другой мошенник убедил пенсионерку продать ее автомобиль и передать деньги курьеру. В результате пожилая женщина потеряла 1 миллион рублей. Общий ущерб, понесенный ею, составил 1 миллион 282 тысячи 622 рубля.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует это деяние как мошенничество.

22 ноября 2023 года около 15 часов 50 минут возле дома 17 корпус 1 на Рыбацком проспекте в Невском районе Петербурга была задержана 48-летняя женщина, подозреваемая в причастности к совершенному преступлению.

Сотрудниками уголовного розыска были предприняты меры для задержания ее соучастников в преступлении и выявления других эпизодов преступной деятельности, в которых задержанная могла быть замешана. Мошенничество по телефону является распространенным видом преступлений, которые нацелены на обман и наживу на доверчивых людях, особенно пожилых. Поэтому важно быть бдительными и не передавать свои личные или финансовые данные незнакомым людям.

Полиция активно работает над выявлением и пресечением таких преступлений, однако общественное просвещение и информирование являются неотъемлемой частью борьбы с этой проблемой. Пожилым людям следует быть особенно осторожными и не доверять неизвестным звонящим, предлагающим сомнительные сделки или услуги.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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