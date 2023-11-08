Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

«Оперативной группой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет. По имеющимся данным, в течение этого года злоумышленники принимали участие в реализации криминальной схемы в отношении граждан Российской Федерации в качестве структурного звена, занимающегося обналичиванием денежных средств.

Этим летом в полицию обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела денежные средства на указанные им счета.

Оперативники выяснили, что сайт биржи – ложный и в качестве такового включен в соответствующий реестр Центробанка. В ходе дальнейшей работы полицейские проследили всю цепочку и установили, что похищенные сбережения пенсионерки осели в Киеве. Работники находящегося там кол-центра совершали дистанционные мошенничества в отношении россиян под видом инвестиций. С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организованна сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории Донецкой Народной Республики. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.

Следователем УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Ущерб превысил три миллиона рублей.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованных под офисы съемных квартирах изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также почти полтора миллиона рублей.

Четверым фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.