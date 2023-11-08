ента новостей

13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
14:13
В Красногвардейском районе после пожара в хозяйственной постройке обнаружены тела двух человек
14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:59
В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку
13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
12:06
В Ленобласти задержали новгородца, подозреваемого в убийстве на стройке
11:48
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей
10:53
На старом направлении трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
10:36
В Невском районе бывший пожарный зарезал собственного отца
10:19
В Ленобласти рецидивист приставал к девочке
10:09
На трассе «Скандинавия» перекроют одну полосу в направлении Выборга
20:20
ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1
20:00
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22
18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира
14:44
В Ленобласти изъяли крупную партию гашиша
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

0
94
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

«Оперативной группой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет. По имеющимся данным, в течение этого года злоумышленники принимали участие в реализации криминальной схемы в отношении граждан Российской Федерации в качестве структурного звена, занимающегося обналичиванием денежных средств.

Этим летом в полицию обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела денежные средства на указанные им счета.

Оперативники выяснили, что сайт биржи – ложный и в качестве такового включен в соответствующий реестр Центробанка. В ходе дальнейшей работы полицейские проследили всю цепочку и установили, что похищенные сбережения пенсионерки осели в Киеве. Работники находящегося там кол-центра совершали дистанционные мошенничества в отношении россиян под видом инвестиций. С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организованна сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории Донецкой Народной Республики. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.

Следователем УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Ущерб превысил три миллиона рублей.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованных под офисы съемных квартирах изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также почти полтора миллиона рублей.

Четверым фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-04-2021, 19:49
В Петербурге полицейские задержали группу телефонных мошенников
5-07-2022, 12:15
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 7 654 096 рублей
22-12-2020, 15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
11-02-2021, 10:53
В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
2-12-2022, 12:29
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
136
Вчера, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
200
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
306
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх