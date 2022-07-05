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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 7 654 096 рублей

В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 7 654 096 рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские устанавливают обстоятельства кражи денежных средств у пенсионерки

Вчера поздним вечером около 23 часов 14 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от пенсионерки, 1945 года рождения, о том, что в период с 20.06.2022 по 23.06.2022 на ее мобильный телефон поступали звонки от неизвестных женщин, которые представлялись работниками службы безопасности банка и сообщали, что с ее счета происходит несанкционированные списания денежных средств. С целью обезопасить денежные средства, заявительнице было предложено перевести свои денежные средства на «безопасные» счета. Пенсионерка перевела на указанные счета все свои сбережения - 7 654 096 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Источник: ГУ МВД
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