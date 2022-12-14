В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве

3 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 67-летняя женщина с заявлением о том, что 10 сентября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил что мошенники получили доступ к ее счету и, чтобы обезопасить свои денежные средства, нужно перевести их на «безопасные счета».

Заявительница осуществляла переводы многочисленными транзакциями на указанные номера счетов, а также взяла 2 кредита, которые также перевела по указанному номеру счета.

После всех переводов неизвестный сообщил, что мошенники заложили принадлежащую заявительнице квартиру, в которой она проживает. После этого, женщина заключила договор «купли-продажи» на квартиру по ул. Асафьева с мужчиной, после чего денежные средства от продажи квартиры в размере 7 500 000 рублей, заявительница также перевела на указанный неизвестными счет. Материальный ущерб составил 12 290 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 36-летнего мужчину.