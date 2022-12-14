ента новостей

13:57
В Петербурге задержан мужчина за кражу автомобиля
13:41
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего сибиряка
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве
13:17
В Петербурге задержали лжепродавца услуги «полёт на воздушном шаре»
13:13
Возле станции Кушелевка электричка насмерть сбила молодого парня
12:42
В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика
12:33
В Бокситогорске в квартире обнаружено тело связанной пенсионерки с пакетом на голове
12:29
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в аппонента из травмата
11:32
На Васильевском острове двое рабочих упали в шахту лифта
10:39
Пришлось вводить ограничения
09:30
В Кронштадте завершается акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий
09:28
Петербургские единороссы собрали средства для бездомных животных в ходе новогодней благотворительной акции
09:18
Как спасти ювелирный бизнес
09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
08:42
Ревакцинация продолжается
20:33
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95
19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе
19:00
Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»
18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
18:51
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны
18:48
Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту
18:46
Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
16:31
«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства
16:26
На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс
14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
13:57
В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств
11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре
10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве

В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Выборгском районе задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве

3 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 67-летняя женщина с заявлением о том, что 10 сентября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил что мошенники получили доступ к ее счету и, чтобы обезопасить свои денежные средства, нужно перевести их на «безопасные счета».

Заявительница осуществляла переводы многочисленными транзакциями на указанные номера счетов, а также взяла 2 кредита, которые также перевела по указанному номеру счета.

После всех переводов неизвестный сообщил, что мошенники заложили принадлежащую заявительнице квартиру, в которой она проживает. После этого, женщина заключила договор «купли-продажи» на квартиру по ул. Асафьева с мужчиной, после чего денежные средства от продажи квартиры в размере 7 500 000 рублей, заявительница также перевела на указанный неизвестными счет. Материальный ущерб составил 12 290 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 36-летнего мужчину.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-12-2022, 15:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти 8,5 миллионов рублей
2-11-2022, 16:01
В Московском районе пожилая женщина перевела аферистам 1,4 миллиона рублей
18-05-2021, 10:30
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 11 миллионов рублей
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
10-10-2022, 18:16
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,3 миллиона рублей
5-07-2022, 12:15
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 7 654 096 рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
227
Вчера, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
260
Вчера, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
195
12-12-2022, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
206
12-12-2022, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх