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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти 8,5 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти 8,5 миллионов рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам накопления, взяла кредит и продала квартиру: минут 8,5 миллионов

К полицейским Красносельского района петербурга обратилась 69-летняя жительница Сосновой Поляны. пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 2 ноября по 8 декабря ей на домашний телефон поступали звонки от неизвестных, которые, представляясь сотрудниками полиции и «Центробанка», под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили женщину и ее мужа снять со своих банковских счетов 2,9 миллиона рублей. После этого деньги были переведены на указанные аферистами счета.

Далее мошенники убедили пенсионерку оформить кредит в банке на сумму 700 000 рублей и все полученные денежные средства перевести на указанные ими счета.

В конце ноября в квартиру супругов на проспекте Ветеранов пришла неизвестная женщина, которая представилась агентом по недвижимости Анастасией и сообщила, что их квартира  выставлена на онлайн-продажу. 23 ноября в агентстве недвижимости на Лиговском проспекте петербурженка заключила предварительный договор купли-продажи и в банке на Большой Морской улице оформила сделку с неизвестной на 4 150 000 рублей, после чего указанную сумму также перевела на неизвестные счета.

Общий ущерб составил 8 450 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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