В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,3 миллиона рублей

29 сентября 77-летней пенсионерке, проживающей на Большом проспекте, в Петроградском районе Петербурга позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился «сотрудником Центробанка» и сообщил пенсионерке, что с ее счетом совершены противоправные действия. Для сохранения денежных средств, собеседник стал убеждать перевести их «на безопасные счета».

Поверив аферисту, женщина 2 и 3 октября сняла со своего счета 2,8 миллиона рублей и отправила через банкомат на указанные мошенником счета. 5 октября, следуя указаниям звонившего, пенсионерка взяла на свое имя кредит в сумме 500 000 рублей и отправила деньги мошенникам.

Общий ущерб составил 3 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).