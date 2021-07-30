В Петербурге выявлена схема фиктивной вакцинации от коронавируса

30 июня 2021 года в полицию Курортного района обратился местный житель. Мужчина признался, что решил получить справку об отрицательном ПЦР-тесте, не сдавая анализы. С этой целью он нашёл телеграмм-канал, который предлагал такую незаконную услугу за несколько тысяч рублей. Посредством электронного кошелька мужчина перевёл требуемую сумму. Однако вскоре телеграмм-канал оказался заблокирован, а его администратор перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, телеграмм-канал был закрыт в результате профилактической работы сотрудников экономической полиции Петербурга. По заявлению незадачливого клиента полиция 2 июля возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159 (мошенничество).В результате расследования сотрудники экономической полиции Курортного района получили оперативную информацию о том, что к противоправной деятельности могут быть причастны реальные медицинские работники. К расследованию подключились оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские сначала установили лицо, причастное к обману заявителя. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга. Мужчина был признан подозреваемым в деле о мошенничестве. Сотрудники полиции провели обыск в его квартире и обнаружили печати различных медицинских учреждений и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, а также сообщил данные клиентов, которым делал подложные сертификаты о вакцинации от СOVID-19 и указал медицинские учреждения, работники которых помогали ему с заполнением документов.

На основании этого 7 июля в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Расследование нового дела вывело сотрудников полиции на медицинские учреждения, где работали предполагаемые соучастники подозреваемого. Была установлена преступная схема. В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города. Медсестра была исполнителем фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе «Госуслуги». Подготовленные справки о вакцинации медсестра затем передавала сожителю врача, на которого была возложена задача по поиску новых клиентов. За свою работу медработник получала от врача от одной до двух тысяч рублей с «вакцинации» клиента.

По данным полиции в общей сложности услугами злоумышленников воспользовались десятки несознательных граждан. В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности.

Все трое подозреваемых допрошены. Им избрана мера принуждения – обязательство о явке.