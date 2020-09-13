В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали 41-летнего уроженца Республики Коми, подозреваемого в мошенничестве. В настоящее время он проживает в Петербурге. Мужчина ранее судим за разбой.

По оперативным данным, указанный гражданин, имея аккаунты на сайтах по поиску специалистов в разных сферах, договаривался с клиентами об услугах по реставрации и изготовлению мебели. Однако взятые на себя обязательства работник мог и не выполнять, а похищать денежные средства клиентов, которые ему поступали в качестве предоплаты.

На текущий момент установлена причастность данного гражданина к одному эпизоду противоправной деятельности. В начале августа мужчина увидел объявление на одном из сайтов по подбору специалистов, размещенное петербурженкой для поиска изготовителя шкафов в ее квартиру в Любленском переулке. Мужчина договорился о проведении работ, а в качестве предоплаты ему на карту перевели около 20 тысяч рублей. Однако спустя несколько дней клиентке на электронную почту пришло письмо о том, что пользователь с данными ее нанимателя заблокирован за нарушение правил пользования. Женщина попыталась связаться с работником, но он перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина уже в течение двух лет был зарегистрирован на сайте по поиску специалистов в качестве работника по изготовлению мебели. Установлено помещение, которое мужчина арендовал для своей мастерской. Там действительно обнаружены две двери в процессе изготовления. Однако к заказу клиентки из Любленского переулка они никакого отношения не имеют.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все возможные факты противоправной деятельности задержанного.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.