ента новостей

14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
12:49
В Ленобласти стартовал Единый день голосования
12:48
В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве
15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
08:22
Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть
07:54
Вшей стало меньше
23:31
СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил
19:39
Петербургский студент - лучший в российском битбоксе
19:36
Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду
19:36
Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
19:34
В аэропорту Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу
19:32
Общественники помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты
11:57
Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны
11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
11:45
В Московском районе ограбили мясной магазин
11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
11:06
Мещанство как синдром несвободы
07:38
Пенсионную реформу отменят?
07:36
Смольным довольны
19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
14:53
Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»
13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
13:05
В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве

В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве

0
77
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали работника по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали 41-летнего уроженца Республики Коми, подозреваемого в мошенничестве. В настоящее время он проживает в Петербурге. Мужчина ранее судим за разбой.

По оперативным данным, указанный гражданин, имея аккаунты на сайтах по поиску специалистов в разных сферах, договаривался с клиентами об услугах по реставрации и изготовлению мебели. Однако взятые на себя обязательства работник мог и не выполнять, а похищать денежные средства клиентов, которые ему поступали в качестве предоплаты.

На текущий момент установлена причастность данного гражданина к одному эпизоду противоправной деятельности. В начале августа мужчина увидел объявление на одном из сайтов по подбору специалистов, размещенное петербурженкой для поиска изготовителя шкафов в ее квартиру в Любленском переулке. Мужчина договорился о проведении работ, а в качестве предоплаты ему на карту перевели около 20 тысяч рублей. Однако спустя несколько дней клиентке на электронную почту пришло письмо о том, что пользователь с данными ее нанимателя заблокирован за нарушение правил пользования. Женщина попыталась связаться с работником, но он перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина уже в течение двух лет был зарегистрирован на сайте по поиску специалистов в качестве работника по изготовлению мебели. Установлено помещение, которое мужчина арендовал для своей мастерской. Там действительно обнаружены две двери в процессе изготовления. Однако к заказу клиентки из Любленского переулка они никакого отношения не имеют.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все возможные факты противоправной деятельности задержанного.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-09-2020, 19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19-08-2020, 11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
12-07-2019, 15:49
В Кировском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении
24-01-2018, 11:27
В Петербурге задержан
28-05-2020, 12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
3-02-2020, 12:28
В Петербурге полицейские раскрыли кражу внедорожника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
109
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
124
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
0
144
9-09-2020, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
Наверх