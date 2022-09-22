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Питерец.ру » Политика » Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве

Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве

Петербург и Волгоград расширяют сотрудничество. Сегодня в Мариинском дворце Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ направлен на обмен опытом законотворческой работы и закладывает основу для совместной деятельности в областях  науки, культуры и экономики.

— Петербург и Волгоград – крупные промышленные и научные центры. Сейчас, когда на нашу страну оказывается внешнее давление, вопросы сотрудничества между регионами становятся ключевыми. Тесная кооперация поможет минимизировать негативные последствия санкций. Настало время, когда нужно мобилизоваться, набраться терпения и пройти испытания с высоко поднятой головой. Мы должны не подвести память наших предков, которые неоднократно добивались победы, — отметил Александр Бельский.

Александр Блошкин в свою очередь подчеркнул, что Северная столица и Волгоград имеют похожую историю: оба города остались непокоренными в годы Великой Отечественной войны.

— Сегодняшнее Соглашение — еще один штрих в нашу общую хронику. Волгоградская областная Дума всегда открыта для межпарламентского диалога. Наша задача — обмениваться с Петербургом законодательными практиками и готовить совместные инициативы для Государственной Думы, — добавил он.

Отметим, у Петербурга и Волгограда уже есть успешный пример совместной работы. По инициативе городского парламента, в мае 2022 года с Площади Победы стартовал автопробег «Дорогами Победы». Акция, посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне и 80-летию Сталинградской битвы, прошла в 12 регионах страны и обрела статус федерального проекта.

Источник: ЗАКС
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