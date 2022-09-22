Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве

Петербург и Волгоград расширяют сотрудничество. Сегодня в Мариинском дворце Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ направлен на обмен опытом законотворческой работы и закладывает основу для совместной деятельности в областях науки, культуры и экономики.
Александр Блошкин в свою очередь подчеркнул, что Северная столица и Волгоград имеют похожую историю: оба города остались непокоренными в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, у Петербурга и Волгограда уже есть успешный пример совместной работы. По инициативе городского парламента, в мае 2022 года с Площади Победы стартовал автопробег «Дорогами Победы». Акция, посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне и 80-летию Сталинградской битвы, прошла в 12 регионах страны и обрела статус федерального проекта.