Спикер петербургского парламента Александр Бельский встретился с делегацией Национального собрания Республики Намибия. Главой делегации африканского государства выступил Председатель постоянного комитета по иностранным делам, обороне и безопасности законодательной власти Леви Катома.

Встреча прошла в рамках Экономического и гуманитарного форума, заявленного в программе второго Саммита Россия ― Африка. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, заместитель представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Сергей Чернышёв, почётный консул Республики Намибия в Санкт-Петербурге Альберт Бейнешев.

Открывая диалог, Александр Бельский поблагодарил жителей Намибии, которые тепло принимают российских, петербургских туристов и представителей деловых кругов, отметил чётко обозначенную позицию африканского государства в отношении санкций, введённых западными странами против России.

― Совсем недавно ― в марте 2023 года в Москве ― Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встречалась с делегацией Национального совета Республики Намибии во главе с его Председателем Лукасом Синимбо Мухой. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Это открывает дополнительные возможности и задаёт вектор взаимодействия как национальных, так и региональных парламентов наших стран. Мы хотим выстроить доверительные отношения, в том числе с помощью народной дипломатии, чтобы совместно развивать туристическую, культурную, спортивную сферы, ― сказал Александр Бельский.

Леви Катома поблагодарил спикера петербургского парламента за гостеприимство и представил участников намибийской делегации. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества.

Санкт-Петербург принимает гостей и участников Второго саммита Россия ― Африка, который стартует 27 июля. Параллельно с ним в Северной столице организованы экономический и гуманитарный форумы. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало повестку международного события. Мариинский дворец открыл двери для тематической экспозиции «Африка в живописи», Председатель петербургского парламента Александр Бельский провёл рабочую встречу с делегацией провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики во главе с Председателем Комитетов Законодательного Собрания Гаутенга Нкоси-Малобане Сзакеле.