Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга

В преддверии значимой даты, 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась важная рабочая встреча между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Это событие стало не только символом памяти о героическом прошлом города, но и площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития Северной столицы, сохранения исторической памяти, а также мер поддержки для ветеранов, которые сделали неоценимый вклад в защиту Родины.

В ходе встречи Валентина Матвиенко отметила, что во время последнего заседания Совета Федерации, на котором присутствовал Президент России Владимир Путин, была озвучена важная идея. Он подчеркнул необходимость более активного вовлечения субъектов Российской Федерации в формирование федеральной повестки и в решение вопросов, имеющих федеральное значение. Этот подход, по ее словам, является очень актуальным, и Санкт-Петербург под руководством своего губернатора служит ярким примером такого взаимодействия.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что за последние годы было разработано и внесено в законодательное собрание 15 законопроектов, которые не только отвечают потребностям Санкт-Петербурга, но и имеют общефедеральное значение. Это говорит о том, что инициатива города может быть полезна и другим регионам страны. Из представленных законопроектов 13 уже были приняты, а два находятся на стадии обсуждения. Это свидетельствует о высоком уровне доверия и поддержки, которые законопроекты, предложенные петербургскими властями, получают на федеральном уровне.

Также председатель Совета Федерации акцентировала внимание на значительном росте промышленного производства в Санкт-Петербурге, который значительно превышает средние показатели по России. Это достижение является важным индикатором экономического развития города. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила успехи Санкт-Петербурга в решении проблемы комплектования школ квалифицированными педагогами, что является не менее важным аспектом для обеспечения качественного образования.

Александр Беглов, в свою очередь, выразил благодарность Валентине Матвиенко за поддержку эксперимента, который позволяет абитуриентам колледжей сдавать только два экзамена вместо традиционных четырех. Этот эксперимент касается специальностей, которые были определены городом как наиболее востребованные. В текущем году по этой упрощенной схеме поступили почти 1600 студентов, что свидетельствует о ее успешности и актуальности.

Губернатор подчеркнул, что Санкт-Петербург — это не просто большой город, а настоящий мегаполис XXI века, в котором ежедневно возникают новые вызовы и вопросы, требующие решения. Он отметил, что многие из этих проблем являются общими для других субъектов Федерации. Поэтому Санкт-Петербург всегда выступал с инициативами на федеральном уровне, направленными не только на решение своих собственных задач, но и на благо всей страны.

Валентина Матвиенко добавила, что в настоящее время существует нехватка квалифицированных рабочих профессий, и именно поэтому создание системы среднего профессионального образования, которой активно занимается команда губернатора, является крайне актуальным. Она поблагодарила Александра Беглова и его команду за ту огромную работу, которую они проделали в этом направлении, подчеркивая, что такие инициативы способствуют улучшению ситуации на рынке труда и обеспечивают подготовку специалистов, необходимых для экономики города.

Александр Беглов также выразил признательность Валентине Матвиенко за ее заботу о городе, ветеранах и блокадниках. Он подчеркнул, что руководство города с любовью и уважением относится к историческому наследию, и что память о жертвах блокады Ленинграда будет всегда храниться в сердцах жителей города. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о тех страшных событиях, которые пережил город в годы Великой Отечественной войны, и о героизме его жителей.