Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране

Недавно прошло выездное заседание постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Местом проведения этого важного мероприятия стал туристический катамаран, который плавал по живописным водам Невы. В заседании приняли участие ключевые фигуры, включая председателя комиссии Алексея Цивилёва, а также ряд депутатов петербургского парламента. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители различных исполнительных и надзорных органов, а также участники делового сообщества, активно работающие в сфере транспорта и туризма в Северной столице.

Основной темой обсуждения стали услуги по экскурсионному обслуживанию пассажиров на внутреннем водном транспорте, которые предоставляются в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, выступая с докладом, сообщил о том, что общее количество пассажирских судов, участвующих в коммерческой деятельности в городе, составляет 678. Это число на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также отметил, что пассажиропоток на внутренних водных маршрутах составляет около 5,2 миллионов человек. Однако из этого числа примерно 30% пассажиров пользовались услугами перевозчиков, которые работают в так называемой «серой» зоне, что вызывает определённые опасения.

По словам Ваньчкова, в настоящее время доступ к причалам и судам осуществляется без какой-либо системы подсчёта, что затрудняет анализ реального пассажиропотока. В связи с этим он предложил создать единую информационную систему, которая позволила бы организовать доступ на причалы через турникеты. Это обеспечивало бы возможность прохода только по предъявлению билета, независимо от того, каким образом он был приобретён. Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что внедрение подобной системы позволит более точно оценить реальное количество пассажиров и объемы рынка водных перевозок.

В дополнение к этому, Ваньчков предложил разработать единый стандарт обслуживания на водном транспорте, аналогичный стандартам, применяемым на других видах пассажирского транспорта. В качестве основных требований для нового стандарта он выделил такие аспекты, как внешний вид причалов, наличие специальной инфраструктуры для маломобильных граждан, предоставление льгот, а также оснащение объектов камерами видеонаблюдения и интеграция с новой единой информационной системой «Водный транспорт».

Члены постоянной комиссии поддержали предложенную концепцию и единогласно решили рекомендовать Комитету по транспорту рассмотреть возможность создания городской информационной системы «Водный транспорт». Участники заседания выразили уверенность, что такая система значительно упростит оперативный обмен информацией между городскими и федеральными надзорными органами, которые осуществляют свою деятельность на внутренних водных путях. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество услуг, предоставляемых пассажирам, и повысить безопасность на водном транспорте.

Таким образом, обсуждение на выездном заседании стало важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Участники мероприятия пришли к выводу, что необходимо не только создать новые системы и стандарты, но и активно работать над их внедрением, чтобы сделать внутренний водный транспорт более доступным, безопасным и удобным для жителей и гостей города.