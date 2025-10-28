ента новостей

15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
12:06
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
11:37
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
08:44
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
08:42
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
Все новости
0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга.

Недавно прошло выездное заседание постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Местом проведения этого важного мероприятия стал туристический катамаран, который плавал по живописным водам Невы. В заседании приняли участие ключевые фигуры, включая председателя комиссии Алексея Цивилёва, а также ряд депутатов петербургского парламента. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители различных исполнительных и надзорных органов, а также участники делового сообщества, активно работающие в сфере транспорта и туризма в Северной столице.

Основной темой обсуждения стали услуги по экскурсионному обслуживанию пассажиров на внутреннем водном транспорте, которые предоставляются в Санкт-Петербурге. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, выступая с докладом, сообщил о том, что общее количество пассажирских судов, участвующих в коммерческой деятельности в городе, составляет 678. Это число на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также отметил, что пассажиропоток на внутренних водных маршрутах составляет около 5,2 миллионов человек. Однако из этого числа примерно 30% пассажиров пользовались услугами перевозчиков, которые работают в так называемой «серой» зоне, что вызывает определённые опасения.

По словам Ваньчкова, в настоящее время доступ к причалам и судам осуществляется без какой-либо системы подсчёта, что затрудняет анализ реального пассажиропотока. В связи с этим он предложил создать единую информационную систему, которая позволила бы организовать доступ на причалы через турникеты. Это обеспечивало бы возможность прохода только по предъявлению билета, независимо от того, каким образом он был приобретён. Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что внедрение подобной системы позволит более точно оценить реальное количество пассажиров и объемы рынка водных перевозок.

В дополнение к этому, Ваньчков предложил разработать единый стандарт обслуживания на водном транспорте, аналогичный стандартам, применяемым на других видах пассажирского транспорта. В качестве основных требований для нового стандарта он выделил такие аспекты, как внешний вид причалов, наличие специальной инфраструктуры для маломобильных граждан, предоставление льгот, а также оснащение объектов камерами видеонаблюдения и интеграция с новой единой информационной системой «Водный транспорт».

Члены постоянной комиссии поддержали предложенную концепцию и единогласно решили рекомендовать Комитету по транспорту рассмотреть возможность создания городской информационной системы «Водный транспорт». Участники заседания выразили уверенность, что такая система значительно упростит оперативный обмен информацией между городскими и федеральными надзорными органами, которые осуществляют свою деятельность на внутренних водных путях. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество услуг, предоставляемых пассажирам, и повысить безопасность на водном транспорте.

Таким образом, обсуждение на выездном заседании стало важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Участники мероприятия пришли к выводу, что необходимо не только создать новые системы и стандарты, но и активно работать над их внедрением, чтобы сделать внутренний водный транспорт более доступным, безопасным и удобным для жителей и гостей города.

