«Питерец.ру» сообщает, что в СПб отметили День единения народов РФ и Беларуси. В этот день губернатор города Александр Беглов обратился к жителям с приветственным словом.

Градоначальник подчеркнул многовековую историю и культурное наследие наших стран. По его словам, укрепление сотрудничества и связей между РФ и Беларусью является нашей общей задачей.

Глава СПб отметил, что РФ и Беларусь поддерживали друг друга и смогли успешно пройти путь восстановления. Эти страны сохранили традиции, общую историю и память о героизме защитников Родины в годы ВОВ. Ведется масштабная совместная работа по развитию промышленности и технологий, решению социальных вопросов и сохранению культурного достояния.