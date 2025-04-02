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Питерец.ру » Политика » Отмечаем единение с Беларусью

Отмечаем единение с Беларусью

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Глава СПб подчеркнул важность укрепления сотрудничества между РФ и Беларусью

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб отметили День единения народов РФ и Беларуси. В этот день губернатор города Александр Беглов обратился к жителям с приветственным словом.

Градоначальник подчеркнул многовековую историю и культурное наследие наших стран. По его словам, укрепление сотрудничества и связей между РФ и Беларусью является нашей общей задачей.

Глава СПб отметил, что РФ и Беларусь поддерживали друг друга и смогли успешно пройти путь восстановления. Эти страны сохранили традиции, общую историю и память о героизме защитников Родины в годы ВОВ. Ведется масштабная совместная работа по развитию промышленности и технологий, решению социальных вопросов и сохранению культурного достояния.

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