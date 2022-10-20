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Питерец.ру » Политика » Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив

Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок принимают участие в мероприятиях Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которые проходят в Мурманской областной Думе. Всего в повестке – свыше 30 вопросов. Городской парламент направил на рассмотрение участников восемь законодательных инициатив и обращений в исполнительные и законодательные органы власти РФ.

Александр Бельский выступил с предложением предоставлять отпускные дни для доноров из числа студентов и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Он также представил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросу совершенствования механизмов контроля эксплуатации вышек сотовой связи.

– ПАСЗР давно стала одной из самых авторитетных площадок, где депутаты могут обсудить актуальные планы и обменяться опытом. Прозвучало немало предложений, которые будут отражены в федеральных законах и позволят улучшить качество жизни в стране. Ряд проектов и обращений представил наш парламент: о госконтроле состояния и работы аттракционов, обязательном подтверждении личности при подаче онлайн-обращений в органы власти, по расширению мер поддержки бизнеса, – рассказал он.

Вице-спикер парламента Марина Шишкина представила законодательную инициативу, которая защитит персональные данные граждан при обращении в государственные органы и исключит  появление в системе анонимных обращений. Речь идет о форме электронного обращения, где заявитель должен в обязательном порядке подтвердить личность посредством использования единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме того, заместитель председателя парламента рассказала о законопроекте, предусматривающем право продления договора аренды без торгов для нанимателей не только государственных и муниципальных земельных участков, но и для арендаторов объектов недвижимости.

Депутат Денис Четырбок выступил с докладом об обращении ПАСЗР к председателю Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенникову. Документом предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий муниципальных депутатов. Также парламентарий представил законопроект, обязывающий нотариусов при ведении наследственных дел проверять подлинность документов по Единому государственному реестру. Это, по мнению экспертов, исключит случаи предъявления поддельных документов.

Отметим, делегации из 11 регионов страны – членов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России будут работать в регионе до 22 октября. Сегодня в Мурманске проходит заседание Президиума ПАСЗР и пленарное заседание Конференции ПАСЗР. В центре внимания парламентариев – вопросы совершенствования законодательства об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и службу в силовых структурах, о нотариате, о порядке рассмотрения обращений граждан, об административных правонарушениях, об образовании и других сферах.

Источник: ЗАКС
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