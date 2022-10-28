Парламентарии Петербурга предлагают предоставить дополнительные права семьям военнослужащих

Вдовы погибших военнослужащих должны получить право на личный прием руководителями государственных и муниципальных органов власти города в первоочередном порядке. Соответствующий законопроект сегодня решил внести на рассмотрение петербургского парламента комитет по законодательству. По мнению авторов, это позволит более эффективно защищать законные интересы солдатских и офицерских семей с учетом особенностей их профессиональной деятельности. Законопроект касается в том числе и петербуржцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

– Сегодня проблемами резервистов занимаются оперативные штабы, которые созданы при районных администрациях города. Они в первоочередном порядке принимают членов семей военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Вопросов много, но они решаются, – отметил депутат Константин Чебыкин, который входит в призывную комиссию по мобилизации в Санкт-Петербурге.

Действующей редакцией городского закона «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» уже определены 10 категорий петербуржцев, которые имеют право на первоочередной прием руководителями органов власти. В основном это ветераны, инвалиды и многодетные семьи.