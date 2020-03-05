Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке

Комиссия одобрила предложение отдать 3,7 гектара в Каменке под жилую застройку. Лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина доказывала правительству Санкт-Петербурга, что не нужно создавать новые экологические проблемы, необходимо избавить петербуржцев от зловонного соседства. Ведь данная зона представляет собой пустую территорию между кварталами жилой застройки и промзоной, на которой располагаются мусорный полигон и очистные объекты Водоканала.

Ранее единственным предложением для Каменки было строительство мусороперерабатывающих заводов. На самом же деле, как уверены жители и экологи, это подразумевало собой возведение мусоросжигательных заводов, которые крайне негативно отразятся на состоянии окружающей среды и здоровье граждан. Идея их появления существует уже давно, но против нее выступают горожане, поэтому сроки, а также место для постройки меняются. Однако можно полагать, что в будущем у жильцов новых ЖК в Каменке может появиться небезопасное соседство.

Приморский район из года в год занимает третье место по загрязнению среди 18 районов Петербурга. Стоит напомнить, что долгие годы жители регулярно жаловались на неприятный запах, который доходил со свалки «Новоселки». Хоть ее и закрыли на рекультивацию в 2017 году, пока жители не видят результатов этого процесса. На территории полигона должна была появиться станция дегазации, однако вместо нее – только едкий запах, витающий в воздухе.

К тому же в северной части города рядом с жилыми домами идет активная вырубка лесных участков. Так, на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку уничтожен лесной массив. Жители ЖК «Новоорловский» и «Орловский парк» возмущены , ведь рядом с ними – пустырь и нелегальная свалка, где действительно можно построить мусороперерабатывающий завод, но вместо этого чиновники решили срубить вековой лес.

Все эти проблемы ощущаются намного сильнее на фоне общероссийской мусорной реформы. Санкт-Петербург оказался в числе тех городов, кто не готов к новому этапу реформы обращения с отходами, в связи с этим правительство решило перенести ее старт еще на год.