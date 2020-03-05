ента новостей

19:42
Специалистам образовательных организаций Невского района представили уникальный опыт работы Центра «КОНТАКТ»
19:37
Выставка «Энергия притяжения»
17:11
В Кубке России «Зенит» пересилил «Ахмат» в дополнительное время
15:48
Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке
09:38
Петербуржцы стали активно скупать валюту
09:18
Закон о митингах смягчать не стали
23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
20:10
Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка
20:00
Выставка «Интро»
19:54
Выставка «Геометрия любви»
19:45
Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником
08:28
Улица в честь Немцова
08:09
Карантин из-за простуды и гриппа
23:35
Победа СКА и дубль Хаудена
17:11
«Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга
09:11
8 марта не будет?
08:34
Появляются самозанятые
15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»
08:24
Их проверят на опасный вирус
08:20
Горячее питание в школах
10:20
Что будет с посуточной арендой?
09:38
Спас на Крови передадут церкви?
22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
07:34
Конституцию изменят?
07:15
Сколько человек в Петербурге?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке

Администрацию Петербурга обвинили в нежелании решать экологические проблемы в Каменке

0
9
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
В скором времени Каменка может прирасти новыми жилыми комплексами. Так решила Комиссия по подготовке изменений в Генплан Северной столицы.

Комиссия одобрила предложение отдать 3,7 гектара в Каменке под жилую застройку. Лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина доказывала правительству Санкт-Петербурга, что не нужно создавать новые экологические проблемы, необходимо избавить петербуржцев от зловонного соседства. Ведь данная зона представляет собой пустую территорию между кварталами жилой застройки и промзоной, на которой располагаются мусорный полигон и очистные объекты Водоканала.
Ранее единственным предложением для Каменки было строительство мусороперерабатывающих заводов. На самом же деле, как уверены жители и экологи, это подразумевало собой возведение мусоросжигательных заводов, которые крайне негативно отразятся на состоянии окружающей среды и здоровье граждан. Идея их появления существует уже давно, но против нее выступают горожане, поэтому сроки, а также место для постройки меняются. Однако можно полагать, что в будущем у жильцов новых ЖК в Каменке может появиться небезопасное соседство.
Приморский район из года в год занимает третье место по загрязнению среди 18 районов Петербурга. Стоит напомнить, что долгие годы жители регулярно жаловались на неприятный запах, который доходил со свалки «Новоселки». Хоть ее и закрыли на рекультивацию в 2017 году, пока жители не видят результатов этого процесса. На территории полигона должна была появиться станция дегазации, однако вместо нее – только едкий запах, витающий в воздухе.
К тому же в северной части города рядом с жилыми домами идет активная вырубка лесных участков. Так, на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку уничтожен лесной массив. Жители ЖК «Новоорловский» и «Орловский парк» возмущены, ведь рядом с ними – пустырь и нелегальная свалка, где действительно можно построить мусороперерабатывающий завод, но вместо этого чиновники решили срубить вековой лес.
Все эти проблемы ощущаются намного сильнее на фоне общероссийской мусорной реформы. Санкт-Петербург оказался в числе тех городов, кто не готов к новому этапу реформы обращения с отходами, в связи с этим правительство решило перенести ее старт еще на год.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-02-2020, 17:19
Петербуржцам не разрешили выйти на антимусорный митинг
2-06-2019, 19:54
«Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
8-04-2019, 11:57
Мусорный завод в Каменке до конца не отменен
27-03-2019, 16:49
Марина Шишкина – против асфальтобетонного завода в черте города
2-04-2018, 18:31
Мусороперерабатывающие заводы просят отодвинуть от жилых районов
19-12-2017, 16:24
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора

Происшествия на дорогах

0
378
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
458
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
601
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
608
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх