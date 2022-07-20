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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» будут полностью перекрывать съезды на двух транспортных развязках

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе А-121 «Сортавала» будут полностью перекрывать  съезды на двух транспортных развязках

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Приозерском районе Ленинградской области будут полностью перекрывать все съезды на двух транспортных развязках.

«В связи с производством работ по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 21 июля по 10 августа будут поочерёдно полностью перекрываться все съезды на транспортных развязках расположенных на 51 километре в районе деревни Новожилово и автодрома «Игора Драйв» и на 56 километре в районе деревни Крутая Гора и посёлка Сосново» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дополнительно будет выполнено устройство прикромочных лотков, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

 «Полное перекрытие съездов необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период фрезерования и укладки асфальтобетона. Работать будут в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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