Ремонтные работы на вантовом мосту завершили досрочно

Работы по ремонту деформационного шва на вантовом мосту в составе КАД завершены досрочно

«По состоянию на 22 марта работы по ремонту деформационного шва на 57 километре внешнего кольца КАД, на Большом Обуховском мосту через реку Нева завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 30 марта 2024 года.