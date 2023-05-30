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Питерец.ру » Общество » Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»

Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пятый канал
Завершен основной этап проектирования главной сцены лета, где свои хиты для выпускников исполнят звезды российской эстрады

Завершен основной этап проектирования главной сцены лета, где свои хиты для выпускников исполнят звезды российской эстрады. Монтаж сложной конструкции, которая украсит Дворцовую площадь, начнется в первой декаде июня.

В этом году сценический комплекс будет больше в полтора раза. Его ширина составит более 70 метров, высота верхней точки – 24 метра, а площадь мультимедийных поверхностей превысит 1000 квадратных метров. Разработчики сцены будут удивлять необычными трансформациями и решениями сценического пространства. В основу решения художников положен исторический принцип классического театра. Сцена будет включать в себя несколько площадок, каждая из которых со своими сменными декорациями и графическим пространством. Одну из площадок оснастят подвижными механизмами многоуровневых подъемников. Сценический комплекс спроектирован с использованием сложной геометрии таким образом, что с различных точек Дворцовой площади он будет выглядеть по-разному.

Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2023»:

- Студия – это важный инструмент в подготовке, придумывании, планировании проекта. На данном этапе идет совместная работа с режиссером и оператором-постановщиком концертной части праздника. Именно сейчас в 3D формате до мелочей прорабатываются все нюансы, расстановка камер для телевизионной трансляции, подбор крупности объективов, расположение экранов, просчитываются расстановка артистов и мизансцены вплоть до количества людей в них. Программируем весь свет и видео контент для экранов, проверяем, настраиваем. Собираем в единое целое творческую, художественную и техническую концепции. В будущем это позволит показать концерт с максимально выигрышных ракурсов.

Перед разработчиками проекта стояла задача не только воплотить все задумки дизайнеров, но сделать будущую конструкцию качественной, надежной и безопасной. 

Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2023»:

- За основу мы берем лучшие передовые технологии концертной индустрии, применяем различные стандартные конструкции из сценических ферм, сборных лесов. При этом мы используем их нестандартно, не строим привычные башни и подиумы. «Алые паруса» - это всегда вызов - насколько мы готовы придумать что-то новое и удивить зрителей.

В первую очередь на Дворцовой площади будет установлен скелет из тяжелых сценических конструкций. На втором этапе специалисты начнут наполнять этот каркас светодиодными экранами, декорациями, различными механизмами, световым и звуковым оборудованием. После 20-го июня пройдут репетиции с использованием видеографики и различных спецэффектов.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году. Сейчас он является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Источник: Пятый канал
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