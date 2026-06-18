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Питерец.ру » Общество » В Петербурге появились электрические мусоровозы

В Петербурге появились электрические мусоровозы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Первые электрические мусоровозы вышли на улицы Петербурга

Санкт-Петербург активно продвигает экологические инновации в сфере управления отходами, внедряя первые электрические мусоровозы. Эта новая спецтехника, представленная в марте 2026 года на международном форуме «Экология большого города», уже начала свою работу в центральных районах города.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул системный подход к развитию экологичного транспорта в Петербурге: половина городских автобусов переведена на газ, а более 70% общественного транспорта использует экологически чистые виды топлива. Внедрение электромусоровозов рассматривается как ключевой шаг к снижению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению качества воздуха в мегаполисе.

Эти инновационные мусоровозы отличаются компактностью и бесшумностью, что делает их идеальными для эксплуатации в историческом центре города. Каждая машина оснащена аккумуляторной батареей, обеспечивающей запас хода до 260 километров. Зарядка производится на комплексе по переработке отходов «Волхонка».

Эксплуатация электрических мусоровозов демонстрирует значительную экономическую выгоду по сравнению с дизельными аналогами: экономия на энергоносителях составляет до 57% на кубический метр отходов, а общая экономия достигает 55%. Кроме того, каждая такая машина сокращает выбросы CO₂ минимум на 53 тонны в год.

Разработка и производство отечественных электромусоровозов являются результатом сотрудничества предприятий из Калининграда и Санкт-Петербурга. Калининградский завод «Автотор» выпускает шасси, а петербургские заводы «Альфанорд» и «В-ТРЕЙЛЕР» отвечают за производство электропривода, пресс-компакторов и финальную сборку.

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