В Ленобласти введут цифровой контроль за мусором

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая в Гатчине со своим ежегодным отчетом, обозначил масштабную программу по борьбе с незаконными свалками мусора, нацеленную на значительное повышение экологической ответственности и улучшение качества жизни населения региона. Ключевым элементом этой программы является внедрение современных цифровых технологий контроля за обращением с отходами.

К концу 2025 года планируется полная цифровизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тысяч человек. Это означает, что все контейнерные площадки в таких населенных пунктах будут оборудованы системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточный мониторинг и фиксацию фактов незаконного сброса мусора. Параллельно с этим, все мусоровозы будут оснащены устройствами спутниковой навигации и системами контроля за маршрутом и объемом перевозимых отходов. Это позволит отслеживать перемещение мусора в режиме реального времени, предотвращая образование стихийных свалок и обеспечивая прозрачность всей цепочки обращения с отходами. Такой всеобъемлющий мониторинг позволит оперативно реагировать на нарушения, выявлять виновников и применять к ним соответствующие санкции, включая штрафы и конфискацию техники. Губернатор подчеркнул, что борьба с незаконными свалками – это не просто наказание нарушителей, а комплексный подход, включающий в себя превентивные меры и создание условий для цивилизованного обращения с отходами.

Кроме того, Дрозденко акцентировал внимание на значительных успехах в области переработки отходов. В текущем году планируется достичь 70-процентного показателя по обработке ТКО в регионе, что станет возможным благодаря запуску нового современного комплекса по переработке отходов в Кингисеппе. Этот комплекс представляет собой значительные инвестиции в экологическую инфраструктуру региона и является важным шагом на пути к полной утилизации и переработке всех твердых коммунальных отходов. Поставлена амбициозная цель – к 2027 году довести показатель переработки ТКО до 100%. Этот показатель будет достигнут за счет дальнейшего развития инфраструктуры переработки отходов и постепенного закрытия старых, не отвечающих современным стандартам, полигонов по мере ввода новых мощностей. Таким образом, реализация этой стратегии предполагает не только наказание за нарушение природоохранного законодательства, но и последовательное развитие инфраструктуры переработки отходов, что позволит решить проблему незаконных свалок на системном уровне и обеспечить экологически чистую среду для жителей Ленинградской области.