В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»

Проектная мощность комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» составляет 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Это значительное предприятие будет способствовать утилизации и переработке отходов, что крайне важно для экологии. В рамках своей работы комплекс будет производить RDF-топливо и заниматься компостированием, что позволит ежегодно утилизировать порядка 360 тысяч тонн отходов. Кроме того, около 90 тысяч тонн вторичных ресурсов будет возвращаться в производственный оборот. Таким образом, общий объем переработки на данном комплексе составит 450 тысяч тонн в год, что составляет 70% от общего объема принимаемых отходов.

Одним из значимых аспектов работы КПО «Островский» является создание новых рабочих мест. На комплексе было открыто 1 215 рабочих мест, что поможет не только в решении проблемы утилизации отходов, но и в улучшении социально-экономической ситуации в регионе. Более 95% основного технологического оборудования, используемого на комплексе, произведено в России, что подчеркивает важность поддержки отечественного производства и технологий.

Церемония открытия нового комплекса состоялась в присутствии высокопоставленных гостей, среди которых были губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев. Александр Дрозденко отметил, что проект «Экология большого города» начинается именно с таких масштабных инициатив. Открытие КПО «Островский» в Выборгском районе стало важным шагом к закрытию старых полигонов, которые наносят значительный вред экологии региона. Это уже второй современный комплекс в Ленинградской области, который позволяет осуществлять переход от традиционного складирования отходов к их переработке.

Комплекс будет принимать 600 тысяч тонн отходов в год, из которых переработка составит 450 тысяч тонн, что составляет 70% от общего объема. Губернатор выразил благодарность компании «НЭО» за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества и за ответственный подход к внедрению дорогостоящих технических решений. Он подчеркнул, что совместная работа с Санкт-Петербургом способствует выполнению поручений Президента России Владимира Путина в области экологии и утилизации отходов.

На открытии комплекса были продемонстрированы различные технологические процессы, включая сортировочный цех с четырьмя линиями обработки ТКО и цех тоннельного компостирования, где были представлены образцы техногрунта и топлива. Также были представлены карты для размещения неперерабатываемых остатков, что подчеркивает комплексный подход к утилизации отходов.

Александр Дрозденко предложил организовывать экскурсии для школьников и заинтересованных жителей на территории предприятия, чтобы повысить уровень осведомленности о важности переработки отходов и экологии в целом. Это позволит не только обучать новое поколение, но и вовлекать общественность в решение экологических проблем региона. Таким образом, КПО «Островский» не только станет важным звеном в системе утилизации отходов, но и будет способствовать формированию экологической культуры среди населения.