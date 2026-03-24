В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок

В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: За год Петербург ликвидировал 246 несанкционированных свалок

Сегодня, 24 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в пленарном заседании форума под названием «Экология большого города». Основной темой этой встречи стало обсуждение «Стратегии опережения: в поиске драйверов ускоренного экологического развития». В дискуссии также приняли участие такие значимые фигуры, как первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Беглов отметил, что Президент России обозначил экологическое благополучие как одну из ключевых национальных целей развития страны. Для Санкт-Петербурга, обладающего уникальной экосистемой, это является важным долгом перед будущими поколениями. Губернатор подчеркнул, что в этом году в городе был впервые сформирован так называемый «зелёный бюджет», в рамках которого на решение экологических задач предусмотрено более 370 миллиардов рублей. Он также сообщил о первых положительных результатах, которые уже можно наблюдать.

В своём выступлении Беглов напомнил, что в рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» значительно увеличилось количество особо охраняемых природных территорий. Так, была создана 18-я особо охраняемая территория — заказник «Тарховский», занимающий площадь в 190 гектаров. Также разработан и активно выполняется комплексный план по оздоровлению Суздальских озёр. В настоящее время ведутся работы и по аналогичным проектам, касающимся Сестрорецкого разлива и Дудергофских озёр. Кроме того, в городе осуществляется расчистка русел рек и водостоков. На данный момент уже освобождены от донных отложений 1,2 километра, начались работы на Новой и Чёрной речках.

В рамках исполнения поручений Президента России в этот же день был открыт новый комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов, получивший название «Островский». Это уже второй подобный комплекс для города, после того как в 2024 году было выведено на полную мощность предприятие по переработке отходов «Волхонка». Следующим этапом в этой работе станет комплекс «Новосёлки», который уже прошёл государственную экспертизу, и его ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Губернатор также отметил, что Санкт-Петербург сохраняет лидерство в стране по сбору опасных отходов. В 2025 году в городе было собрано 1332 тонны опасных отходов, что вдвое превышает показатели предыдущего года. За минувший год в городе было ликвидировано 246 несанкционированных свалок, что позволило сократить их количество почти в три раза.

Александр Беглов также акцентировал внимание на том, что выбросы в атмосферу от транспорта остаются одним из ключевых вопросов, требующих решения для Санкт-Петербурга. В настоящее время город активно расширяет использование электрического и газомоторного транспорта. Правительство готовит ряд мер, направленных на стимулирование перехода на электротранспорт, а также активно развивает соответствующую инфраструктуру, чтобы жителям было удобно выбирать экологически чистые решения для передвижения.

Перед началом заседания губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся экологии и устойчивого развития регионов. В ходе дискуссий были предложены различные инициативы и проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в urban-окружении и сохранение природных ресурсов. Участники форума согласились, что только совместными усилиями можно достичь значительных результатов в области экологии и создать комфортные условия для жизни в больших городах.

