Первокурсники Санкт-Петербургского военного института Росгвардии приняли Военную присягу

Курсанты первого курса Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации приняли Военную присягу. Торжественная церемония состоялась в Петропавловской крепости.

«Для каждого, кто избирает военную службы, первые шаги начинаются с этой торжественной клятвы! Желаю вам всегда оставаться патриотами, достойными гражданами своей страны, порядочными людьми, а призвание служить закону и своему народу пусть будет главным мотивом вашей деятельности», - поздравил курсантов начальник института полковник юстиции Андрей Кийко.

Также первокурсников поздравили с принятием присяги и напутствовали на успешную учёбу начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии генерал-лейтенант Андрей Пешаков и депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина.

В ознаменование торжественного события полуденный выстрел артиллерийского орудия Петропавловской крепости был посвящён росгвардейцам.

Ранее юноши военнослужащие прошли первоначальную военную подготовку в учебном центре военного института, где освоили азы тактической, огневой, инженерной, специальной, медицинской и физической подготовки.