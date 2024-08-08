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Питерец.ру » Общество » В Ленинградской области на развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд

В Ленинградской области на развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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На транспортной развязке федеральных трасс А-180 и А-120 в Ленинградской области полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на пересечении двух автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение на съезде транспортной развязки. 

«В связи с производством работ по устранению размыва откоса насыпи 11 августа в период 9:00 до 11:00 будет полностью перекрыт съезд с федеральной трассы А-180 «Нарва» на федеральную трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в направлении Гатчины» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на пересечении двух федеральных дорог,  на 35 километре А-120 и на 55 километре А-180,  в районе деревни Черемыкино Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Подрядчик: ООО «ГИДОР».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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