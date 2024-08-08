В Ленинградской области на развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на пересечении двух автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение на съезде транспортной развязки.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Подрядчик: ООО «ГИДОР».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.