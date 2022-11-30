ента новостей

21:16
Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти
21:12
На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
21:10
Жители Петербурга обвиняют Беглова в неисполнении предвыборного обещания по парку Малиновка
19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
19:04
В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников
19:02
В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье
17:52
Garage Sail в Севкабель Порту
17:47
Петербургские единороссы проверили ход ремонта и благоустройства социальных объектов в Приморском районе
17:46
В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году
15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
15:32
Петербургские лыжники отличились на Всероссийских соревнованиях
14:41
Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД
13:49
В Ленобласти стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда
13:34
В Петербурге открылось движение по Биржевому мосту
13:28
Правила выгула собак и запрет на приюты в многоэтажках Петербурга
13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:17
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:14
В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение
12:50
В Парголово полицейские изъяли 6 пакетов с марихуаной
12:36
В Колпинском районе задержали злоумышленника за мошенничество в отношении пенсионера
12:31
В Петербурге задержан угонщик каршерингового автомобиля
11:10
В поселке Будогощь пироманы подожгли автомобиль «Рено»
10:01
В Лодейном Поле обнаружили тпуп мужчины с перерезанным горлом
09:42
Как удобнее получать зарплату?
09:16
Водители стали получать больше
08:52
Можно ли научиться бизнесу?
00:20
ЧМ–2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой
21:27
Предсказания передовых ученых СПбГЛТУ сбываются! О гибели елей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
18:34
В прокуратуре Петербурга подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший государственный обвинитель»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников

В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Победителей международных олимпиад для школьников поздравили в Мариинском дворце

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга победителям и призёрам международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Школьников поздравили вице-спикер Марина Шишкина и заместитель председателя Комитета по образованию Сергей Тимофеев.

– В ЮАР есть старейший университет, и там над входом написаны следующие слова: «Не нужны бомбы и крылатые ракеты, чтобы обеспечить крах нации. Для этого достаточно двух простых вещей: снизить качество образования и разрешить обман на экзаменах. Тогда от рук врачей будут умирать пациенты. Будут рушиться здания, спроектированные инженерами. Финансовая система не выдержит усилий плохо образованных финансистов, а юристы потеряют веру в справедливость». Ребята, ваши победы дают полное ощущение того, что краха нации у нас не будет, – сказала Марина Шишкина.

Сергей Тимофеев отметил, что по итогам всероссийских и международных олимпиад 2021-2022 учебного года петербургские школьники показали высокую результативность: двое из трёх возвращаются с дипломами победителей и призёров. В этом году Правительство Петербурга приняло решение об увеличении размера премий, выплачиваемых из бюджета города победителям как всероссийских, так и международных интеллектуальных соревнований. За «золото» на международной площадке размер городской премии теперь составляет 1 млн рублей.

В 2022 году в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в составе сборных команд России призёрами стали 11 юных петербуржцев. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали в состязаниях по математике, физике и географии.

Руководителям образовательных учреждений, а также педагогам-наставникам были вручены Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Премии петербургского парламента для призёров международных олимпиад по общеобразовательным предметам были учреждены в 2015 году для поддержки и поощрения талантливой молодёжи. Размер составляет 70 тысяч рублей.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-06-2022, 20:06
В Мариинском дворце торжественно вручили Молодежные премии
3-06-2022, 19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили
17-06-2022, 18:19
В Мариинском дворце состоялся семинар по основам геральдики
24-06-2022, 14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
20-09-2022, 14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
5-10-2022, 15:35
Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
0
184
Сегодня, 15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
0
119
Сегодня, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
0
102
Сегодня, 13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх