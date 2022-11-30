В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга победителям и призёрам международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Школьников поздравили вице-спикер Марина Шишкина и заместитель председателя Комитета по образованию Сергей Тимофеев.

– В ЮАР есть старейший университет, и там над входом написаны следующие слова: «Не нужны бомбы и крылатые ракеты, чтобы обеспечить крах нации. Для этого достаточно двух простых вещей: снизить качество образования и разрешить обман на экзаменах. Тогда от рук врачей будут умирать пациенты. Будут рушиться здания, спроектированные инженерами. Финансовая система не выдержит усилий плохо образованных финансистов, а юристы потеряют веру в справедливость». Ребята, ваши победы дают полное ощущение того, что краха нации у нас не будет, – сказала Марина Шишкина.

Сергей Тимофеев отметил, что по итогам всероссийских и международных олимпиад 2021-2022 учебного года петербургские школьники показали высокую результативность: двое из трёх возвращаются с дипломами победителей и призёров. В этом году Правительство Петербурга приняло решение об увеличении размера премий, выплачиваемых из бюджета города победителям как всероссийских, так и международных интеллектуальных соревнований. За «золото» на международной площадке размер городской премии теперь составляет 1 млн рублей.

В 2022 году в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в составе сборных команд России призёрами стали 11 юных петербуржцев. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали в состязаниях по математике, физике и географии.

Руководителям образовательных учреждений, а также педагогам-наставникам были вручены Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Премии петербургского парламента для призёров международных олимпиад по общеобразовательным предметам были учреждены в 2015 году для поддержки и поощрения талантливой молодёжи. Размер составляет 70 тысяч рублей.