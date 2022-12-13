Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту

Одиннадцатиклассник из Разметелевской школы Георгий Громов стал обладателем диплома всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для 8-11 классов.

На отборочный этап олимпиады было подано более 13 тысяч заявок из 83 регионов России. Заключительный этап олимпиады прошел в Москве с участием 41 финалиста.

Ребята решали задачи машинного обучения, анализировали дата-сеты российских технологических компаний, разрабатывали рекомендательную систему и проводили многоклассовую классификацию текстов и изображений. По итогам финальных испытаний ленинградский школьник попал в топ-10 и занял третье место в рейтинге по сумме баллов. Готовиться к олимпиаде школьнику помогала педагог-наставник из Разметелевской школы Дарья Тришкина.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводилась Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».