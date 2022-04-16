Петербург благоустраивают

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начался месяц, посвященный весеннему благоустройству. В рамках этого мероприятия проводится масштабная уборка городских территорий. Петербург всерьез готовят к началу летнего сезона.

В парках и садах будет посажено 4 тыс. деревьев. Кроме того, появятся 36 тыс. кустарников. Еще к началу мая распустятся 450 тыс. виол. Ожидается также роспуск нарциссов, сирены, гортензии – эти цветы были посажены осенью. Город серьезно преобразится весной. Большое внимание будет уделено и другим моментам. В парках и садах приведут в порядок скамейки и ограждения.

Власти Петербурга придают большое значение вопросам благоустройства. В городе создают комфортные места для отдыха людей. Причем их стараются создавать не только в центре, но и на окраинах.