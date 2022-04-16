ента новостей

09:06
Петербург благоустраивают
08:38
Космический проект для инвалидов
07:56
Подержанные смартфоны стали популярны
16:21
Киностудия «Ленфильм» примет участие в выставке «Олдтаймер-Галерея»
15:04
В Петербурге задержали афериста, похитившего у пенсионерки миллион рублей
14:24
Городской молодёжный день донора стартует в понедельник
10:55
Дистанционное пополнение "Подорожника" будет временно недоступно
10:35
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей
09:59
В Ленобласти после пожара обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины
09:38
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
09:31
Арендные ставки могут снизиться
09:11
В Петербурге возбуждено первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом
08:34
Где хотят открывать бизнес
08:01
«Магнит» стал доставлять продукты
01:07
Проиграв дважды подряд, СКА не смог выйти в финал Кубка Гагарина
16:20
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей
16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
15:33
В январе-марте Россельхознадзор проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных
15:28
В Петербурге задержали аферистку, обманувшую пенсионерку
15:26
В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков
15:11
Росреестр отвечает на вопросы садоводческих и огороднических товариществ
15:02
Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»
15:01
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения
08:23
Когда начнут падать цены
07:52
Рестораны адаптировались
07:21
Гадюки выходят из спячки
15:53
На КАД в районе развязки проспектом Культуры перекроют две полосы движения
15:31
В Ленобласти сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Лебяжьего
14:41
Русская меланхолия в Санкт-Петербургской филармонии
11:54
В Ленобласти росгвардейцы готовятся к Параду Победы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург благоустраивают

Петербург благоустраивают

0
94
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге идет серьезная подготовка к летнему сезону

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начался месяц, посвященный весеннему благоустройству. В рамках этого мероприятия проводится масштабная уборка городских территорий. Петербург всерьез готовят к началу летнего сезона.

В парках и садах будет посажено 4 тыс. деревьев. Кроме того, появятся 36 тыс. кустарников. Еще к началу мая распустятся 450 тыс. виол. Ожидается также роспуск нарциссов, сирены, гортензии – эти цветы были посажены осенью. Город серьезно преобразится весной. Большое внимание будет уделено и другим моментам. В парках и садах приведут в порядок скамейки и ограждения.

Власти Петербурга придают большое значение вопросам благоустройства. В городе создают комфортные места для отдыха людей. Причем их стараются создавать не только в центре, но и на окраинах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-04-2019, 08:44
Апрельская уборка
3-04-2017, 09:55
Мероприятия по озеленению
8-02-2019, 14:42
В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках
18-03-2017, 08:39
Время уборки
26-06-2015, 08:56
Открытие сквера им. Чингиза Айтматова
3-04-2019, 14:57
В Петербурге разрешат жарить шашлыки в скверах и парках

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
14-04-2022, 16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
734
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
717
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
744
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
Наверх