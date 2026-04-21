Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

В период с 22 по 25 апреля текущего года будет временно закрыт для движения автомобилей съезд № 3 на 18-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенный на развязке с Выборгским шоссе.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данное ограничение связано с проведением работ по установке шумозащитных экранов. В указанные даты будет полностью прекращено движение транспорта, следующего с Выборгского шоссе из поселка Парголово (Выборгский район Санкт-Петербурга) и города Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) на внутреннюю сторону КАД.

Работы будут проводиться в ночное время, с 22:00 до 06:00, в часы наименьшей загруженности дороги, чтобы минимизировать возможные пробки. Организация дорожного движения на период работ разработана и согласована в установленном порядке. На подъездах к зоне ремонта установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари.

Движение по остальным съездам данной транспортной развязки будет осуществляться без изменений. Водителям, которым необходимо попасть на внутреннее кольцо КАД, предлагается воспользоваться объездным путем: разворотной петлёй на 17-м километре КАД, рядом со складами временного хранения ООО «Парголовский ТЛК».

