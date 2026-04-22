Питерец.ру » Общество » В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского

В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов в день 80-летия Северного проектно-конструкторского бюро вручил его коллективу Орден Александра Невского

Сегодня, 22 апреля, Северному проектно-конструкторскому бюро отмечает свою 80-ю годовщину. В честь знаменательной даты губернатор Александр Беглов по поручению Президента РФ, торжественно вручил коллективу предприятия Орден Александра Невского. Эта высокая награда присуждена за выдающийся вклад в укрепление обороноспособности России. Церемония награждения прошла с участием заместителя Главнокомандующего ВМФ России Владимира Воробьева. Также участникам мероприятия был зачитан поздравительный адрес от помощника Президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Александр Беглов, обращаясь к сотрудникам, отметил, что за 80 лет существования Северного ПКБ было спроектировано более 500 кораблей и судов. Он передал слова благодарности от имени Президента России, подчеркнув, что коллектив бюро неуклонно выполнял свою главную задачу — проектирование кораблей для Военно-Морского Флота, независимо от исторических обстоятельств. "Эта задача выполняется и сегодня", — добавил губернатор.

В 1980-е годы проекты Северного ПКБ легли в основу советского океанского флота, выведя его на ведущие позиции в мире. Многие из этих кораблей до сих пор остаются в строю, служа надежной защитой морских рубежей страны. В настоящее время бюро занимается проектированием современных кораблей океанской и дальней морской зоны, формируя основу флота будущего.

Губернатор также отметил, что Северное ПКБ успешно справляется с большим объемом заказов, внедряя передовые методы проектирования, что гарантирует создание еще более мощных кораблей для страны. В числе приоритетных задач бюро — реконструкция существующих кораблей и строительство новых гражданских судов, проектов, имеющих важное значение для современной России.

В ходе церемонии двум сотрудникам Северного ПКБ были вручены медали Морской коллегии «За верность российскому флоту».

Предприятие было основано 22 апреля 1946 года. С 2009 года оно является частью АО «Объединенная судостроительная корпорация» и занимает лидирующие позиции в отечественном проектировании надводных кораблей различных классов. Портфолио бюро включает сторожевые корабли, эскадренные миноносцы, большие противолодочные корабли, ракетные крейсера, тяжелые атомные ракетные крейсера, а также широкий спектр гражданских судов, таких как универсальные сухогрузы, танкеры, газовозы, исследовательские, гидрографические, пассажирские и аварийно-спасательные суда.

Особого внимания заслуживает фрегат нового поколения проекта 22350, оснащенный передовым вооружением, включая гиперзвуковой комплекс «Циркон». Головной корабль этого проекта, «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», первым из построенных в современной России надводных кораблей совершил кругосветное плавание. Продолжается строительство серии патрульных кораблей проекта 22160, отличающихся первой в отечественном флоте модульной архитектурой.

Важным этапом в истории бюро стало выполнение поручения городских властей по разработке проекта реставрации крейсера «Аврора» в 1984–1987 годах.

