Съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о частичном ограничении движения на 68-м километре федеральной трассы А-118 (КАД) в районе Пулковского шоссе. С 24 по 28 апреля будет полностью закрыт для проезда съезд №7, ведущий с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД, в направлении из Санкт-Петербурга. Причиной ограничения является проведение работ по устранению колейности дорожного покрытия.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, дорожные работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Информация о возможных изменениях сроков проведения работ в связи с погодными условиями будет предоставлена дополнительно.

Организация движения на участке будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация.