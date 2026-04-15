ента новостей

15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»

В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце впервые вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»

15 апреля в Ротонде Мариинского дворца произошло значимое событие для Санкт-Петербурга: Законодательное Собрание города впервые в своей истории учредило почётное звание «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга». Эта новая награда нацелена на то, чтобы отметить и признать выдающийся вклад меценатов в развитие социальной, культурной и спортивной жизни Северной столицы. В числе первых удостоенных этого звания оказались два выдающихся человека: Максим Жуков, который является руководителем региональной общественной организации «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга», и Год Нисанов, председатель Совета директоров ООО «Киевская площадь».

Открывая торжественную церемонию, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский акцентировал внимание на преемственности традиций петербургского меценатства, которое имеет глубокие корни в истории города. Он отметил, что Санкт-Петербург всегда гордился своими благотворителями и подчеркнул, что традиции благотворительности в стенах Мариинского дворца были заложены ещё его первой хозяйкой, великой княгиней Марией Николаевной. «Мне выпала огромная честь продолжить эту традицию и вручить первые знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга» двум людям, которые так много делают для нашего города», – сказал спикер парламента, подчеркивая важность роли меценатов в жизни города.

Максим Жуков получил награду за свою значимую поддержку благотворительных организаций, работающих в Санкт-Петербурге. Под его руководством Спортивная Федерация бокса активно развивает атлетический потенциал молодёжи, а также предоставляет системную финансовую помощь ряду фондов, таких как «Долго и счастливо», «РусФонд» и АНО «Детский и взрослый хоспис». Эта помощь направлена на поддержку тяжело больных детей и пожилых людей, что делает его вклад особенно ценным и значимым для общества.

Год Нисанов был удостоен звания за его многолетнюю гуманитарную деятельность и активный вклад в сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. Его знаковые проекты включают поддержку «Российского Фонда Мира», восстановление Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца, а также строительство современного спортивного комплекса для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Важным достижением стало завершение в феврале 2026 года реставрации зданий Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова, где был открыт современный многофункциональный спортивный центр, что стало значимым вкладом в облик города.

Выбор лауреатов производился в результате конкурсного отбора, в рамках которого кандидатуры на получение звания принимались в городской парламент с 16 февраля по 13 марта. После тщательного рассмотрения на заседаниях 1 и 8 апреля депутаты приняли решение утвердить двух первых обладателей почётного звания. Это решение стало важным шагом в признании и поддержке благотворительной деятельности в Санкт-Петербурге, что подчеркивает значимость меценатов в жизни города и их роль в его развитии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-03-2023, 13:29
Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
27-05-2025, 15:08
В Мариинском дворце ветеранам вручили знаки отличия Почётных граждан
14-12-2022, 17:49
В Мариинском дворце вручили почётные знаки за особые заслуги перед Петербургом
11-12-2024, 16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
27-05-2021, 20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
4-12-2025, 20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Вчера, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Наверх