В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»

15 апреля в Ротонде Мариинского дворца произошло значимое событие для Санкт-Петербурга: Законодательное Собрание города впервые в своей истории учредило почётное звание «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга». Эта новая награда нацелена на то, чтобы отметить и признать выдающийся вклад меценатов в развитие социальной, культурной и спортивной жизни Северной столицы. В числе первых удостоенных этого звания оказались два выдающихся человека: Максим Жуков, который является руководителем региональной общественной организации «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга», и Год Нисанов, председатель Совета директоров ООО «Киевская площадь».

Открывая торжественную церемонию, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский акцентировал внимание на преемственности традиций петербургского меценатства, которое имеет глубокие корни в истории города. Он отметил, что Санкт-Петербург всегда гордился своими благотворителями и подчеркнул, что традиции благотворительности в стенах Мариинского дворца были заложены ещё его первой хозяйкой, великой княгиней Марией Николаевной. «Мне выпала огромная честь продолжить эту традицию и вручить первые знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга» двум людям, которые так много делают для нашего города», – сказал спикер парламента, подчеркивая важность роли меценатов в жизни города.

Максим Жуков получил награду за свою значимую поддержку благотворительных организаций, работающих в Санкт-Петербурге. Под его руководством Спортивная Федерация бокса активно развивает атлетический потенциал молодёжи, а также предоставляет системную финансовую помощь ряду фондов, таких как «Долго и счастливо», «РусФонд» и АНО «Детский и взрослый хоспис». Эта помощь направлена на поддержку тяжело больных детей и пожилых людей, что делает его вклад особенно ценным и значимым для общества.

Год Нисанов был удостоен звания за его многолетнюю гуманитарную деятельность и активный вклад в сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. Его знаковые проекты включают поддержку «Российского Фонда Мира», восстановление Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца, а также строительство современного спортивного комплекса для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Важным достижением стало завершение в феврале 2026 года реставрации зданий Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова, где был открыт современный многофункциональный спортивный центр, что стало значимым вкладом в облик города.

Выбор лауреатов производился в результате конкурсного отбора, в рамках которого кандидатуры на получение звания принимались в городской парламент с 16 февраля по 13 марта. После тщательного рассмотрения на заседаниях 1 и 8 апреля депутаты приняли решение утвердить двух первых обладателей почётного звания. Это решение стало важным шагом в признании и поддержке благотворительной деятельности в Санкт-Петербурге, что подчеркивает значимость меценатов в жизни города и их роль в его развитии.