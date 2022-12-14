В Мариинском дворце вручили почётные знаки за особые заслуги перед Петербургом

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения почётных знаков «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу» в 2022 году. Открыл мероприятие спикер петербургского парламента.
Он отметил, что особенно приятно в этот день вручать высшую награду Законодательного парламента.
В целях признания особых заслуг перед Санкт-Петербургом в профессиональной и общественной деятельности почётные знаки «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» были вручены, президенту региональной общественной организации «Филармоническое общество Санкт-Петербурга» Борису Березовскому, руководителю региональной общественной организации «Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолию Бернштейну, директору Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морская техническая академия имени адмирала Д.Н. Синявина» Виктору Никитину, председателю Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Екатерине Аксёновой, спортивному комментатору акционерного общества «Телерадиокомпания «Петербург» Геннадию Орлову, советнику генерального директора акционерного общества «Машиностроительная промышленная лизинговая компания», президенту региональной общественной организации мотоциклистов, мотолюбителей и лиц, поддерживающих мотодвижение «мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорию Путинцеву, генеральному директору АО «Средне-Невский судостроительный завод» Владимиру Середохо, советнику Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Владимиру Тимошенко, директору по развитию и финансам акционерного общества «Большой Гостиный Двор» Надежде Тушаковой, генеральному директору акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» Татьяне Тылевич.