В Мариинском дворце вручили почётные знаки за особые заслуги перед Петербургом

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения почётных знаков «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу» в 2022 году. Открыл мероприятие спикер петербургского парламента.

– Уважаемые коллеги, у нас сегодня двойной праздник, потому что именно в этот день 28 лет назад состоялось первое заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Искренне поздравляю депутатов, работников парламента, всех, кто долгое время в месте с нами создавал правовое поле нашего города во благо нашей страны, – сказал Александр Бельский.

Он отметил, что особенно приятно в этот день вручать высшую награду Законодательного парламента.

– В самой сути названий почётных знаков значится, что речь идёт о служении нашему великому городу. Лауреаты, которые номинированы сегодня на это высокое звание, служат нашему городу искренне, любят его. Это люди, которые заботятся о том, чтобы жизнь в этом городе была лучше и безопаснее. Они трудятся над этим каждый день. Это награда не только от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, но признание всех наших жителей, – подчеркнул Александр Бельский.

В целях признания особых заслуг перед Санкт-Петербургом в профессиональной и общественной деятельности почётные знаки «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» были вручены, президенту региональной общественной организации «Филармоническое общество Санкт-Петербурга» Борису Березовскому, руководителю региональной общественной организации «Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» Анатолию Бернштейну, директору Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морская техническая академия имени адмирала Д.Н. Синявина» Виктору Никитину, председателю Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Екатерине Аксёновой, спортивному комментатору акционерного общества «Телерадиокомпания «Петербург» Геннадию Орлову, советнику генерального директора акционерного общества «Машиностроительная промышленная лизинговая компания», президенту региональной общественной организации мотоциклистов, мотолюбителей и лиц, поддерживающих мотодвижение «мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорию Путинцеву, генеральному директору АО «Средне-Невский судостроительный завод» Владимиру Середохо, советнику Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Владимиру Тимошенко, директору по развитию и финансам акционерного общества «Большой Гостиный Двор» Надежде Тушаковой, генеральному директору акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» Татьяне Тылевич.