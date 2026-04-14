В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России

Сегодня, 14 апреля, на Адмиралтейских верфях ОСК состоялось поднятие флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Юнак». Это событие знаменует завершение строительства судна, которое станет частью флотилии одной из крупнейших рыбопромысловых компаний страны.

«Капитан Юнак», пятое судно в серии проекта СТ-192, было спущено на воду 18 сентября 2024 года. Судно предназначено для добычи минтая и сельди с последующей глубокой и безотходной переработкой улова прямо на борту, а также его хранением. Каждое судно данного проекта способно вылавливать более 60 тысяч тонн рыбы ежегодно. Отмечается, что это один из самых технологичных рыбопромысловых комплексов на воде, оснащенный передовым рыбопоисковым оборудованием и современными производственными системами.

Супертраулер обладает энергоэффективной установкой, позволяющей экономить топливо за счет снижения оборотов двигателя. Его автономность в плавании достигает полутора месяцев. Основные районы промысла – Охотское и Берингово моря. Среди других преимуществ траулера нового поколения – высокая степень безопасности, экологичность и создание комфортных условий для работы и отдыха экипажа.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул историческую роль Санкт-Петербурга как ведущего центра отечественного судостроения. Он отметил, что в городе действуют около 40 судостроительных организаций, и поддержка этой отрасли является одним из приоритетов развития. Упомянул он и недавнее распоряжение Председателя Правительства России о создании Национального Исследовательского Центра судостроения имени академика Крылова, что, по его мнению, укрепит технологическое лидерство страны.

Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные на Адмиралтейских верфях, уже успешно занимаются рыбным промыслом на Дальнем Востоке, демонстрируя лидирующие показатели по вылову и переработке.