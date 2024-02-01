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Питерец.ру » Общество » Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России

Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
На «Адмиралтейских верфях» прошла торжественная церемония подъёма государственного флага на подлодке «Кронштадт»

В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" состоялась торжественная церемония подъема государственного флага на большой дизель-электрической подводной лодке "Кронштадт" проекта 677. Отныне подводная лодка официально вошла в состав ВМФ, зачислена в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В мероприятии присутствовали видные деятели государства, военно-морские командиры, представители оборонной промышленности и законодательной власти.

Подводная лодка "Кронштадт" была построена по скорректированному проекту на основе опыта эксплуатации головной лодки проекта — "Санкт-Петербург". Она оснащена крылатыми ракетами "Калибр", современными техническими системами и комплексами. Подводные лодки этого проекта признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями.

Основные характеристики ДЭПЛ проекта 677: длина — 66,8 метров, скорость — 21 узел, рабочая глубина погружения — 250 метров, автономность плавания — 45 суток, дальность плавания в подводном положении со скоростью 3 узла — 650 миль, количество торпедных аппаратов — 6 единиц, экипаж — 35 человек. Подлодки типа "Лада" проекта 677 оснащены современной комплексной системой автоматизированного управления, мощным гидроакустическим комплексом и характеризуются высокой степенью скрытности за счет сниженного уровня шума и меньшего водоизмещения. Кроме ракетного вооружения, подлодка оснащается комплексом торпедно-ракетного вооружения, что повышает ее универсальность. Лодка способна выполнять различные боевые задачи, такие как нанесение ударов по наземным и надводным целям, оборона военно-морских баз, противолодочные операции и разведка.

Подлодка "Кронштадт" займет свое место в составе ВМФ России, усиливая морскую мощь страны и обеспечивая безопасность морских рубежей.

Источник: ЗАКС
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