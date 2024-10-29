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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»

В Петербурге состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Адмиралтейских верфях сегодня состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»

Сегодня на стапелях Адмиралтейских верфей состоялась знаменательная церемония закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Это событие привлекло высокое внимание, собрав на торжественной церемонии влиятельных персон из мира науки, политики и судостроения. Среди присутствующих были заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, а также Татьяна Алексеевна Фролова, вдова выдающегося океанолога и члена-корреспондента РАН, Ивана Фролова, в честь которого и было названо судно.

Выбор имени для судна – не просто дань уважения. Иван Фролов посвятил свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, возглавляя ААНИИ на протяжении двух десятилетий. Его вклад в развитие отечественной океанологии и полярных исследований неоценим. Он руководил многими экспедициями, способствовал развитию новых методов исследования, а также внес значительный вклад в подготовку молодых специалистов. Его научные труды, посвященные климатическим изменениям в высоких широтах и влиянию этих изменений на экосистемы, остаются актуальными и сегодня. Судно «Иван Фролов» продолжит дело его жизни, став важным инструментом для изучения сложных и малоизученных арктических и антарктических регионов.

Само судно, проектирование которого велось с учетом самых современных технологий и требований, представляет собой уникальный научно-исследовательский комплекс. Оно будет оснащено передовым оборудованием для проведения океанографических, гидрологических, геологических и биологических исследований. В частности, планируется установка современных эхолотов, многолучевых гидролокаторов, буксируемых аппаратов для исследования донного рельефа, а также лабораторий для анализа проб воды, грунта и биологических образцов. Автономность судна позволит проводить длительные экспедиции без необходимости частых заходов в порты, что критически важно для исследования отдаленных районов Арктики и Антарктики. Кроме того, судно будет оборудовано вертолетной площадкой, что значительно расширит возможности проведения исследований и обеспечит оперативную доставку исследователей и оборудования в труднодоступные места.

Строительство судна «Иван Фролов» – это важный шаг для укрепления позиций России в области полярных исследований. В условиях изменения климата и нарастающей конкуренции за ресурсы Арктики, научные знания играют ключевую роль. Новое судно позволит российским ученым получить более полное представление о процессах, происходящих в высоких широтах, и эффективнее решать задачи по мониторингу состояния окружающей среды, прогнозированию климатических изменений и рациональному использованию природных ресурсов. Церемония закладки киля – это не просто начало строительства, а символ надежды на новые открытия и прорывные исследования в области океанологии и полярных наук, достойные памяти Ивана Фролова и его жизненного пути.

Судно «Иван Фролов» обещает стать флагманом российского научно-исследовательского флота, способным решать амбициозные задачи в самых суровых условиях планеты.

Источник: Администрация Петербурга
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