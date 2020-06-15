На строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" взорвался газ

Сегодня на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Петербурге произошел взрыв газа.

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

"На Адмиралтейских верфях на Фонтанке произошел взрыв газа на строящемся судне. Предварительно, три человека получили травмы", - сообщили агентству ТАСС в в экстренных службах.

В пресс-службе городской станции скорой помощи сообщили о госпитализации двоих пострадавших.

"Двое пострадавших - один в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести, их везут в медицинские учреждения".