На строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" взорвался газ

Сегодня на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Петербурге произошел взрыв газа.
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
"На Адмиралтейских верфях на Фонтанке произошел взрыв газа на строящемся судне. Предварительно, три человека получили травмы", - сообщили агентству ТАСС в в экстренных службах.
В пресс-службе городской станции скорой помощи сообщили о госпитализации двоих пострадавших.
"Двое пострадавших - один в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести, их везут в медицинские учреждения".