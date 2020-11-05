На своей странице ВКонтакте - Александр Беглов рассказал, что накануне вместе с Президентом Владимиром Путиным принял участие в церемонии ввода в строй одного из самых мощных в мире дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин». Такие ледоколы не строились в России более сорока лет и очень нужны сегодня. Судно способно преодолевать двухметровые льды, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти.

«Поблагодарил Президента и Правительство России за поддержку петербургского судостроения, благодаря которой предприятия города сейчас полностью обеспечены заказами. Нам есть чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», завершено строительство ледокола «Арктика». «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс» которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду 9 судов. До 2024 года на петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна», - рассказал пользователям социальной сети Губернатор.