ента новостей

13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна

На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна

0
40
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
ВКонтакте
До 2024 года петербургские верфи построят 22 корабля и судна

На своей странице ВКонтакте - Александр Беглов рассказал, что накануне вместе с Президентом Владимиром Путиным принял участие в церемонии ввода в строй одного из самых мощных в мире дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин». Такие ледоколы не строились в России более сорока лет и очень нужны сегодня. Судно способно преодолевать двухметровые льды, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти.

«Поблагодарил Президента и Правительство России за поддержку петербургского судостроения, благодаря которой предприятия города сейчас полностью обеспечены заказами. Нам есть чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», завершено строительство ледокола «Арктика». «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс» которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду 9 судов. До 2024 года на петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна», - рассказал пользователям социальной сети Губернатор.
Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-11-2020, 08:39
Встреча с президентом
21-12-2018, 10:10
В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола
26-06-2014, 15:29
Адмиралтейские верфи спустили на воду подлодку проекта 636 для Черноморского флота
10-10-2012, 12:22
Дмитрий Медведев посетит крупнейшие судостроительные компании Петербурга
28-05-2018, 09:55
В Санкт-Петербурге на воду спущен линейный корабль «Полтава»
10-01-2013, 15:38
Путин нарёк новый ледокол, построенный по заказу России в Финляндии, именем датчанина на русской службе Витуса Беринга

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
587
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
602
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
793
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх