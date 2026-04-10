В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
В Петербурге задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью
В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики
Выставка картин Александра Александровича Попова
В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Правительство Петербурга приступает к внедрению ИИ для отбора кандидатов на вакантные должности в исполнительные органы власти

На X Санкт-Петербургском международном форуме труда была высоко оценена разработка – цифровой ассистент для подбора государственных служащих. Эта инновационная система, основанная на программном роботе «Геннадий» и нейросети «Вера», предназначена для автоматизации процесса отбора кандидатов, формируя так называемую «воронку резюме» для вакантных должностей в исполнительных органах власти.

Пилотное использование передовой технологии с элементами искусственного интеллекта уже проводится для анализа анкет претендентов на участие в Молодежном кадровом резерве Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов выразил благодарность создателям сервиса: Комитету по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга, Лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений ЛИСА ИТМО, а также Комитету государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

«Внедрение современных роботизированных технологий на основе искусственного интеллекта в работу Администрации города - веление времени. Это позволяет нам делать государственную гражданскую службу Петербурга по‑настоящему современной и адаптивной, – подчеркнул губернатор Александр Беглов. – Мы упрощаем поиск и первичный отбор кандидатов, избавляем кадровиков от рутины, даём им возможность сосредоточиться на более сложных задачах, повышаем эффективность всей системы

Ранее специалисты кадровых служб самостоятельно анализировали резюме по заданным параметрам. С введением ИИ-помощника, кадровику достаточно будет сформулировать запрос, например, «экономист с опытом работы от двух лет», и нейросеть за считанные секунды предоставит список наиболее подходящих кандидатов. Это значительно сократит время специалиста и ускорит процесс подбора.

Сервис представляет собой веб-интерфейс, с которым взаимодействие происходит через текстовый чат. При необходимости робот может уточнить детали, такие как уровень ожидаемой заработной платы или владение иностранными языками. Важно отметить, что окончательное решение всегда остается за сотрудником кадровой службы.

По итогам тестирования планируется распространить использование данного цифрового сервиса на все исполнительные органы власти Санкт-Петербурга.

Похожие публикации

4-08-2025, 15:29
В Петербурге нейросеть ускорит отбор кандидатов в систему городского управления
24-08-2023, 10:15
Отбор на госслужбу будет проводить искусственный интеллект
1-11-2025, 15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
14-06-2023, 12:20
В Администрации Губернатора Петербурга создано Управление внутренней политики
20-05-2024, 14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
1-08-2025, 21:11
HR-агентство в Санкт-Петербурге: тенденции и новинки рынка рекрутмента

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх