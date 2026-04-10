В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта

На X Санкт-Петербургском международном форуме труда была высоко оценена разработка – цифровой ассистент для подбора государственных служащих. Эта инновационная система, основанная на программном роботе «Геннадий» и нейросети «Вера», предназначена для автоматизации процесса отбора кандидатов, формируя так называемую «воронку резюме» для вакантных должностей в исполнительных органах власти.

Пилотное использование передовой технологии с элементами искусственного интеллекта уже проводится для анализа анкет претендентов на участие в Молодежном кадровом резерве Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов выразил благодарность создателям сервиса: Комитету по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга, Лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений ЛИСА ИТМО, а также Комитету государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

«Внедрение современных роботизированных технологий на основе искусственного интеллекта в работу Администрации города - веление времени. Это позволяет нам делать государственную гражданскую службу Петербурга по‑настоящему современной и адаптивной, – подчеркнул губернатор Александр Беглов. – Мы упрощаем поиск и первичный отбор кандидатов, избавляем кадровиков от рутины, даём им возможность сосредоточиться на более сложных задачах, повышаем эффективность всей системы

Ранее специалисты кадровых служб самостоятельно анализировали резюме по заданным параметрам. С введением ИИ-помощника, кадровику достаточно будет сформулировать запрос, например, «экономист с опытом работы от двух лет», и нейросеть за считанные секунды предоставит список наиболее подходящих кандидатов. Это значительно сократит время специалиста и ускорит процесс подбора.

Сервис представляет собой веб-интерфейс, с которым взаимодействие происходит через текстовый чат. При необходимости робот может уточнить детали, такие как уровень ожидаемой заработной платы или владение иностранными языками. Важно отметить, что окончательное решение всегда остается за сотрудником кадровой службы.

По итогам тестирования планируется распространить использование данного цифрового сервиса на все исполнительные органы власти Санкт-Петербурга.