На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда 

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает о начале дорожных работ, которые будут проводиться на 65 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога, окружающая город Санкт-Петербург. В рамках этих работ будет полностью перекрыто движение на съездах номер 9 и 12 на транспортной развязке КАД, которая пересекается с Московским шоссе, известным также как М-10 «Россия».

Согласно информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по замене деформационного шва на указанных участках дороги начнутся 1 мая и будут продолжаться до 20 мая. В этот период съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД будут полностью закрыты для движения всех видов транспортных средств. Это связано с необходимостью проведения качественных и безопасных работ, которые требуют полного перекрытия дороги.

Работы будут осуществляться согласно заранее утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения, что позволяет минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность на дороге. В рамках подготовки к проведению работ будут установлены временные дорожные знаки, которые будут информировать водителей о закрытии съездов и предложат альтернативные маршруты. Кроме того, для обеспечения безопасности на месте проведения работ будут установлены водоналивные барьеры, которые оградят зону, где ведутся работы, а также смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари для дежурного освещения.

Пузыревский также отметил, что работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме, с разделением на две смены, что позволит ускорить процесс и завершить его в установленные сроки. Важно отметить, что движение по другим съездам транспортной развязки будет продолжаться в штатном режиме, что позволит водителям использовать альтернативные маршруты и избегать заторов. В связи с этим, водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в движении на указанных участках дороги.