На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает о начале дорожных работ, которые будут проводиться на 65 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога, окружающая город Санкт-Петербург. В рамках этих работ будет полностью перекрыто движение на съездах номер 9 и 12 на транспортной развязке КАД, которая пересекается с Московским шоссе, известным также как М-10 «Россия».

Согласно информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по замене деформационного шва на указанных участках дороги начнутся 1 мая и будут продолжаться до 20 мая. В этот период съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД будут полностью закрыты для движения всех видов транспортных средств. Это связано с необходимостью проведения качественных и безопасных работ, которые требуют полного перекрытия дороги.

Работы будут осуществляться согласно заранее утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения, что позволяет минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность на дороге. В рамках подготовки к проведению работ будут установлены временные дорожные знаки, которые будут информировать водителей о закрытии съездов и предложат альтернативные маршруты. Кроме того, для обеспечения безопасности на месте проведения работ будут установлены водоналивные барьеры, которые оградят зону, где ведутся работы, а также смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари для дежурного освещения.

Пузыревский также отметил, что работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме, с разделением на две смены, что позволит ускорить процесс и завершить его в установленные сроки. Важно отметить, что движение по другим съездам транспортной развязки будет продолжаться в штатном режиме, что позволит водителям использовать альтернативные маршруты и избегать заторов. В связи с этим, водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в движении на указанных участках дороги.

Похожие публикации

19-05-2022, 17:12
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
20-06-2023, 10:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
4-03-2026, 10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
1-04-2025, 16:26
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
6-06-2023, 13:30
Съезд с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют
4-10-2024, 11:19
В период с 5 по 25 октября на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх