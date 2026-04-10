ента новостей

В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта

В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта

Опубликовал: Антон78
В Центральном районе Петербурга вводятся ограничения движения транспорта

С 10 апреля по 26 мая будет ограничено движение автотранспорта по Дворцовой набережной. Ограничения затрагивают участок от Эрмитажного моста до Дворцового моста.

В этот же период, с 10 апреля по 26 мая, движение транспорта по набережной реки Фонтанки также будет ограничено. Ограничения будут действовать на участке от улицы Чайковского до Прачечного моста.

Основная причина этих временных неудобств – проведение ремонтных работ. На Дворцовой набережной, на отрезке протяженностью 422,1 погонных метра, будет осуществлена замена гранитных плит на тротуаре и мощении.

Кроме того, запланирована реставрация парапетов, карнизов, скамеек, а также стенок и ступеней спусков. Особое внимание будет уделено очистке всех элементов с последующей расшивкой швов.

Уважаемые участники дорожного движения, просим вас проявить повышенное внимание и осторожность. Пожалуйста, обращайте внимание на информационные щиты, которые будут установлены на месте проведения работ. На них будет представлена информация о схемах движения и указаны альтернативные маршруты объезда.

Все вводимые ограничения движения связаны с выполнением строительных и ремонтных работ.

