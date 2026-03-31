В Петербурге началась подготовка городских фонтанов к новому сезону

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Санкт‑Петербурге началась планомерная подготовка городских фонтанов и фонтанных комплексов к новому сезону.

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка фонтанов и фонтанных комплексов к предстоящему сезону. Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начали устанавливать оборудование, которое было снято на зиму. В ходе работ будут смонтированы насосы, подводная подсветка и водные форсунки. Для гарантии бесперебойной работы фонтанов проведут полную проверку всех систем.

Также проводится очистка чаш и декоративных элементов с использованием щеток и сильной струи воды, ликвидируется мусор. Особое внимание уделяется проверке целостности облицовки: при наличии повреждений будет выполнен косметический ремонт.

Подготовка сложных фонтанных систем, расположенных на Московской площади и площади Ленина, светомузыкального фонтана в Петергофе (Торговая площадь), фонтана «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтана у Гостиного двора в Кронштадте, займет больше времени.

Завершающим этапом станет наполнение чаш водой и тестовый запуск. После этого фонтаны города будут готовы к работе. Точная дата открытия фонтанного сезона будет объявлена позже.

