Питерец.ру » Общество » В Шушарах построили детский сад на 320 мест

В Шушарах построили детский сад на 320 мест

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На Старорусском проспекте в поселке Шушары построен детский сад на 320 мест

На Старорусском проспекте в поселке Шушары, который находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, был торжественно введен в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 320 мест. Этот современный объект был построен строительной компанией ООО «Олимп», входящей в состав Группы компаний «Лидер Групп». Строительство осуществлялось в рамках инициативы по привлечению инвесторов, которую активно реализует Управление строительными проектами, подведомственное Комитету по строительству.

Дошкольное учреждение, которое теперь будет функционировать как структурное подразделение Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 50 в Пушкинском районе, расположено по адресу: Старорусский проспект, дом 15, корпус 2, строение 1. Новый детский сад создан с учетом всех современных требований и стандартов, что позволит обеспечить гармоничное развитие детей, которые будут посещать это учреждение.

Внутри здания предусмотрены все необходимые условия для полноценного образования и развития. В частности, помимо групповых ячеек для детей, в детском саду имеется бассейн, предназначенный для занятий плаванием, а также специализированные залы для музыкальных и физкультурных занятий. Кроме того, созданы помещения для кружковой работы, где дети смогут развивать свои творческие и спортивные навыки.

Особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории, что является важным аспектом для создания комфортной и безопасной среды для детей. На территории детского сада обустроены 17 игровых площадок, что позволит детям активно проводить время на свежем воздухе. Из них пять площадок имеют компенсирующую направленность и специально предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от трех до семи лет. Остальные 12 площадок рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что обеспечивает возможность для прогулок и активных игр.

Дополнительно для воспитанников предусмотрены две спортивные площадки, которые будут способствовать физическому развитию детей и формированию здорового образа жизни. Этот новый объект стал вторым отдельно стоящим детским садом, который был реализован девелопером в рамках жилого комплекса «Аэросити». Ранее, в 2023 году, в этом же квартале был открыт еще один детский сад, который стал частью начальной школы-трансформера.

Кроме того, в следующем году инвестор планирует передать городу среднюю школу на 1650 мест, которая будет оснащена бассейном и стадионом. Ввод нового дошкольного учреждения позволит значительно улучшить доступность мест в детских садах для жителей Пушкинского района, который активно развивается.

Развитие социальной инфраструктуры в этом квартале продолжится. В текущем году запланировано открытие амбулаторно-поликлинического учреждения и кабинета врачей общей практики, которые также будут построены инвестором. Кроме того, компания продолжает проектирование пятого детского сада и еще одной школы на 1650 мест, а также завершает разработку проектной документации для строительства детской поликлиники. Это говорит о том, что в будущем жители района смогут рассчитывать на полноценное развитие социальной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению качества жизни в этом активно развивающемся районе Санкт-Петербурга.

