Единороссы в Московском районе проинспектировали новый детский сад

Единороссы в Петербурге продолжают объезд детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и других важных социальных объектов. Контроль социальной инфраструктуры осуществляется в рамках реализации народной программы «Единой России», где развитию социальной инфраструктуры отдан приоритет. Депутаты всех уровней, руководители районных отделений и активисты на местах оценивают качество проведенных ремонтов, а также ход работ на тех объектах, где стройки продолжаются.

Новый корпус детского сада № 46 на Малой Митрофаньевской улице посетил исполнительный секретарь Московского районного отделения партии Роман Афанасьев. Он оценил, насколько добросовестно здесь отработал подрядчик, и пообщался с педагогами, работающими в новых помещениях с осени.

«Детский сад полностью оборудован современной техникой, тут есть всё для всестороннего развития дошкольников. То, что он построен в срок и с качественным оборудованием, – заслуга в том числе и партии. Мы слышим наших жителей и делаем всё для того, чтобы им и их детям было комфортно», – сказал он.

Новый корпус, рассчитанный на 220 мест, отвечает всем современным требованиям. Здесь есть спортивный зал, оборудованный современными тренажерами, бассейн и медицинские кабинеты. На территории для каждой группы предусмотрены прогулочные площадки, оснащенные уличным игровым оборудованием. В парковой зоне установлена метеоплощадка. Для маломобильных групп населения оборудованы специальные пандусы и пассажирский лифт.

Дошкольное образовательное учреждение приняло детей в новый корпус с октября прошлого года. «В настоящее время второй корпус заполнен наполовину, поскольку еще не сдан жилой комплекс у Московских ворот. С нового учебного года детский сад заработает в полную силу: будет доступно 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет», – рассказала заведующая учреждением Надежда Мамадшоева.

Единороссы убедились, что для того, чтобы садик заработал на полную мощность, нет никаких препятствий.