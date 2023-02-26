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Питерец.ру » Общество » Единороссы в Московском районе проинспектировали новый детский сад

Единороссы в Московском районе проинспектировали новый детский сад

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Единороссы Московского района проинспектировали новый детсад на Малой Митрофаньевской улице

Единороссы в Петербурге продолжают объезд детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и других важных социальных объектов. Контроль социальной инфраструктуры осуществляется в рамках реализации народной программы «Единой России», где развитию социальной инфраструктуры отдан приоритет. Депутаты всех уровней, руководители районных отделений и активисты на местах оценивают качество проведенных ремонтов, а также ход работ на тех объектах, где стройки продолжаются.  

Новый корпус детского сада № 46 на Малой Митрофаньевской улице посетил исполнительный секретарь Московского районного отделения партии Роман Афанасьев. Он оценил, насколько добросовестно здесь отработал подрядчик, и пообщался с педагогами, работающими в новых помещениях с осени.  

«Детский сад полностью оборудован современной техникой, тут есть всё для всестороннего развития дошкольников. То, что он построен в срок и с качественным оборудованием, – заслуга в том числе и партии. Мы слышим наших жителей и делаем всё для того, чтобы им и их детям было комфортно», – сказал он. 

Новый корпус, рассчитанный на 220 мест, отвечает всем современным требованиям. Здесь есть спортивный зал, оборудованный современными тренажерами, бассейн и медицинские кабинеты. На территории для каждой группы предусмотрены прогулочные площадки, оснащенные уличным игровым оборудованием. В парковой зоне установлена метеоплощадка. Для маломобильных групп населения оборудованы специальные пандусы и пассажирский лифт.  

Дошкольное образовательное учреждение приняло детей в новый корпус с октября прошлого года. «В настоящее время второй корпус заполнен наполовину, поскольку еще не сдан жилой комплекс у Московских ворот. С нового учебного года детский сад заработает в полную силу: будет доступно 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет», – рассказала заведующая учреждением Надежда Мамадшоева

Единороссы убедились, что для того, чтобы садик заработал на полную мощность, нет никаких препятствий.

Источник: Единая Россия
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