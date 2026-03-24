Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги

На недавнем заседании экосоветов двух регионов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился важной информацией о том, как Санкт-Петербург и Ленобласть объединяют усилия для контроля над состоянием одного из самых значительных природных объектов Европы — озера Ладога. Эта инициатива была поднята на уровень федеральных властей и вошла в новый проект под названием «Чистая Ладога». Поддержку этой идеи выразил и Президент Российской Федерации Владимир Путин, что подчеркивает её значимость не только для местных жителей, но и для всей страны.

В рамках данной инициативы была сформирована рабочая группа, которая сейчас активно занимается разработкой «дорожной карты». Этот документ будет содержать четкие этапы реализации проекта, сроки выполнения задач и определение ответственных лиц за каждую из них. По словам губернатора, последний раз мониторинг состояния водоемов проводился более 15 лет назад, а сама работа по сбору данных началась еще раньше. Это подчеркивает необходимость актуализации информации о состоянии водных ресурсов.

Александр Дрозденко также акцентировал внимание на том, что данное решение является результатом совместных усилий как Ленинградской области, так и города Санкт-Петербурга, а также соседних регионов. Важно отметить, что поддержка президента придаёт этой инициативе международное значение. Губернатор выразил уверенность, что, несмотря на существующие санкции и сложную международную обстановку, Россия продолжает выполнять все свои обязательства, включая те, которые касаются обеспечения чистоты воды в крупнейшем озере Европы, а также контроля за стоками в Финский залив Балтийского моря.

Проект «Чистая Ладога» активно привлекает новых партнеров. Одним из первых откликнулся Санкт-Петербург, и уже состоялось совместное заседание Экологических советов, на котором обсуждались цели, показатели, механизмы и другие аспекты разработки данной инициативы. Это подчеркивает важность совместной работы над экологическими вопросами как для области, так и для города. Ожидается, что участие в проекте примут и другие регионы, такие как Карелия и Новгород, что расширяет географию и возможности инициативы.

Первым шагом в реализации проекта станет мониторинг состояния водного ресурса Ладоги. После этого будет проведен анализ целевых показателей, а научное сообщество получит возможность предложить свои технологии для достижения этих целей. Также в проекте активно участвует Морской совет Ленобласти, который обещает внести свой вклад в его реализацию.

Губернатор Дрозденко поставил задачу, чтобы проект «Чистая Ладога» был оперативно оформлен в комплексную целевую программу. Эта программа должна не только включать наблюдение за состоянием водоемов, но и обеспечивать хозяйственное использование ресурсов с минимизацией негативного воздействия на экологию. Для этого планируется внедрение технологий очистки стоков и развитие зеленых технологий, что также станет важным аспектом работы над проектом.