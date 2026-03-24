ента новостей

20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Александр Дрозденко на заседании экосоветов двух регионов рассказал, как Ленобласть и Петербург берут под контроль главное озеро Европы.

На недавнем заседании экосоветов двух регионов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился важной информацией о том, как Санкт-Петербург и Ленобласть объединяют усилия для контроля над состоянием одного из самых значительных природных объектов Европы — озера Ладога. Эта инициатива была поднята на уровень федеральных властей и вошла в новый проект под названием «Чистая Ладога». Поддержку этой идеи выразил и Президент Российской Федерации Владимир Путин, что подчеркивает её значимость не только для местных жителей, но и для всей страны.

В рамках данной инициативы была сформирована рабочая группа, которая сейчас активно занимается разработкой «дорожной карты». Этот документ будет содержать четкие этапы реализации проекта, сроки выполнения задач и определение ответственных лиц за каждую из них. По словам губернатора, последний раз мониторинг состояния водоемов проводился более 15 лет назад, а сама работа по сбору данных началась еще раньше. Это подчеркивает необходимость актуализации информации о состоянии водных ресурсов.

Александр Дрозденко также акцентировал внимание на том, что данное решение является результатом совместных усилий как Ленинградской области, так и города Санкт-Петербурга, а также соседних регионов. Важно отметить, что поддержка президента придаёт этой инициативе международное значение. Губернатор выразил уверенность, что, несмотря на существующие санкции и сложную международную обстановку, Россия продолжает выполнять все свои обязательства, включая те, которые касаются обеспечения чистоты воды в крупнейшем озере Европы, а также контроля за стоками в Финский залив Балтийского моря.

Проект «Чистая Ладога» активно привлекает новых партнеров. Одним из первых откликнулся Санкт-Петербург, и уже состоялось совместное заседание Экологических советов, на котором обсуждались цели, показатели, механизмы и другие аспекты разработки данной инициативы. Это подчеркивает важность совместной работы над экологическими вопросами как для области, так и для города. Ожидается, что участие в проекте примут и другие регионы, такие как Карелия и Новгород, что расширяет географию и возможности инициативы.

Первым шагом в реализации проекта станет мониторинг состояния водного ресурса Ладоги. После этого будет проведен анализ целевых показателей, а научное сообщество получит возможность предложить свои технологии для достижения этих целей. Также в проекте активно участвует Морской совет Ленобласти, который обещает внести свой вклад в его реализацию.

Губернатор Дрозденко поставил задачу, чтобы проект «Чистая Ладога» был оперативно оформлен в комплексную целевую программу. Эта программа должна не только включать наблюдение за состоянием водоемов, но и обеспечивать хозяйственное использование ресурсов с минимизацией негативного воздействия на экологию. Для этого планируется внедрение технологий очистки стоков и развитие зеленых технологий, что также станет важным аспектом работы над проектом.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

