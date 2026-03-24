В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы

Сегодня, 24 марта, в Петербурге отмечают важную дату в истории России – 225 лет со дня трагической гибели императора Павла I, который нашел свой последний покой в Михайловском замке. В этот памятный день в Петропавловском соборе, расположенном на территории Петропавловской крепости, была проведена панихида в его честь. Это событие привлекло внимание как официальных лиц, так и простых граждан, которые пришли отдать дань памяти этому выдающемуся правителю. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к могиле императора были возложены цветы от Правительства города, что символизировало уважение и признание его заслуг перед отечеством.

В церемонии также приняли участие представители Законодательного Собрания, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и различные представители общественности, что подчеркивало важность данной даты для культурной жизни города. Губернатор Беглов в своем выступлении отметил, что Павел I навсегда останется в памяти как истинный патриот, который неустанно защищал интересы своей страны. Он напомнил, что именно в годы правления Павла I великий полководец Александр Суворов одержал блестящие победы в Итальянском и Швейцарском походах, что стало важной вехой в истории России. Благодаря этим военным успехам Северная Италия была освобождена от французских захватчиков, что стало значительным событием для всей страны.

Кроме того, в России Павел I проводил ряд внутренних реформ, направленных на улучшение жизни населения. Он стремился смягчить крепостное право, поддерживал развитие наук и искусств, что способствовало культурному и социальному прогрессу. При нем были построены знаменитые дворцовые комплексы в Гатчине и Павловске, а также возведен Михайловский замок, который стал символом его правления. Эти достижения, безусловно, оставили глубокий след в истории нашей страны и в сердцах ее граждан.

К этой памятной дате Государственный музей истории Санкт-Петербурга в рамках своего многолетнего проекта по воссозданию мемориального убранства Петропавловского собора возродил историческую традицию, согласно которой у могилы Павла I хранилась мерная икона императора. К сожалению, судьба оригинальной мерной иконы Павла I остается неизвестной, так как она была утрачена в XX веке. На сегодняшний день увидеть ее можно лишь на сохранившихся гравюрах и исторических фотографиях интерьера Петропавловского собора.

Известно, что икона была написана вскоре после рождения сына Екатерины II, и на ней был изображен небесный покровитель будущего императора – Святой апостол Павел. В верхней части иконы традиционно была представлена Троица Ветхозаветная. Размеры этой иконы были тщательно подобраны: она имела длину в 11 вершков (что соответствует 51,17 см) и ширину в 3 вершка (14,4 см), что совпадало с ростом и шириной плечиков младенца Павла Петровича.

Сейчас рядом с могилой императора установлен аналой с новой мерной иконой, которая была освящена 21 марта митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Эта икона, изображающая Святого Апостола Павла, была создана с учетом исторических размеров, материалов и техники, использованных для утраченной иконы. Художественным руководителем иконописно-реставрационной мастерской Св. Иоанна Дамаскина Александро-Невской Лавры, который занимался созданием этой новой иконы, является талантливый мастер, обладающий богатым опытом и высоким уровнем профессионализма.