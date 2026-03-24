20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы

В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: В день памяти императора Павла I к его могиле в Петропавловской крепости возложены цветы

Сегодня, 24 марта, в Петербурге отмечают важную дату в истории России – 225 лет со дня трагической гибели императора Павла I, который нашел свой последний покой в Михайловском замке. В этот памятный день в Петропавловском соборе, расположенном на территории Петропавловской крепости, была проведена панихида в его честь. Это событие привлекло внимание как официальных лиц, так и простых граждан, которые пришли отдать дань памяти этому выдающемуся правителю. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к могиле императора были возложены цветы от Правительства города, что символизировало уважение и признание его заслуг перед отечеством.

В церемонии также приняли участие представители Законодательного Собрания, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и различные представители общественности, что подчеркивало важность данной даты для культурной жизни города. Губернатор Беглов в своем выступлении отметил, что Павел I навсегда останется в памяти как истинный патриот, который неустанно защищал интересы своей страны. Он напомнил, что именно в годы правления Павла I великий полководец Александр Суворов одержал блестящие победы в Итальянском и Швейцарском походах, что стало важной вехой в истории России. Благодаря этим военным успехам Северная Италия была освобождена от французских захватчиков, что стало значительным событием для всей страны.

Кроме того, в России Павел I проводил ряд внутренних реформ, направленных на улучшение жизни населения. Он стремился смягчить крепостное право, поддерживал развитие наук и искусств, что способствовало культурному и социальному прогрессу. При нем были построены знаменитые дворцовые комплексы в Гатчине и Павловске, а также возведен Михайловский замок, который стал символом его правления. Эти достижения, безусловно, оставили глубокий след в истории нашей страны и в сердцах ее граждан.

К этой памятной дате Государственный музей истории Санкт-Петербурга в рамках своего многолетнего проекта по воссозданию мемориального убранства Петропавловского собора возродил историческую традицию, согласно которой у могилы Павла I хранилась мерная икона императора. К сожалению, судьба оригинальной мерной иконы Павла I остается неизвестной, так как она была утрачена в XX веке. На сегодняшний день увидеть ее можно лишь на сохранившихся гравюрах и исторических фотографиях интерьера Петропавловского собора.

Известно, что икона была написана вскоре после рождения сына Екатерины II, и на ней был изображен небесный покровитель будущего императора – Святой апостол Павел. В верхней части иконы традиционно была представлена Троица Ветхозаветная. Размеры этой иконы были тщательно подобраны: она имела длину в 11 вершков (что соответствует 51,17 см) и ширину в 3 вершка (14,4 см), что совпадало с ростом и шириной плечиков младенца Павла Петровича.

Сейчас рядом с могилой императора установлен аналой с новой мерной иконой, которая была освящена 21 марта митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Эта икона, изображающая Святого Апостола Павла, была создана с учетом исторических размеров, материалов и техники, использованных для утраченной иконы. Художественным руководителем иконописно-реставрационной мастерской Св. Иоанна Дамаскина Александро-Невской Лавры, который занимался созданием этой новой иконы, является талантливый мастер, обладающий богатым опытом и высоким уровнем профессионализма.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-05-2024, 16:13
В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого
9-02-2026, 13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
9-06-2025, 11:01
В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
27-07-2025, 15:07
В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы
27-05-2023, 12:38
Александр Бельский и Александр Беглов почтили память основателя Санкт-Петербурга Петра Первого

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх